Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6. marta numurā
-Zeme smejas caur ziediem. «Rasu Dārzniecībā» jau iestājies pavasaris
-Kapsētās turpmāk būs vienota kārtība – kā apbedīt, kā kopt
-Vaicājam ielās, cik nozīmīga jums ir latviešu kapu kultūra
-Atkusnis pārbauda Ogres upi. Dienesti gatavi palīdzēt plūdu skartajiem
-Esam augoša apdraudējuma priekšā. Izraēlas vēstniece SANDRA SIMOVIČA
-Kad pasaulē konflikti, kari, jābūt modriem. Upenieks par politiku
-Atkritumi ir resurss. Kā no pārtikas atliekām tiek līdz biogāzei
-Latvijas čempione septiņcīņā MARTA SĪVIŅA turpina sporta gaitas Amerikā
-Jaunie smaiļotāji pēc mačiem Limbažos - gatavi sezonai
-Katoļu priesteri sarūgtina bērnu izpriecu vandalisms pie dievnama Lielvārdē
-Sliktam tēvam par alimentu nemaksāšanu piespriež sabiedriskos darbus
-Ziņo par lapsu, stirnu, agresīviem suņiem u.c. policijas ziņas
-Skandāls ar rezultāta pirkšanu skaistuma konkursā Ogrē 1928. gadā
-Dzīve starp galējībām un vizīte pie narkologa. Lasāmgabals
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts