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Ceturtdiena, 05.11.2026 16:41
Lote, Šarlote
Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 15:46

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6. novembra numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6. novembra numurā
Ceturtdiena, 5. novembris, 2026 15:46

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 6. novembra numurā

OVV

-Ogres bibliobuss ceļā jau 30 gadu. Reportāža
-Apstiprinātas 15. Saeimas pilnvaras un Kulberga kandidatūra
-Pieciem Saeimas deputātiem piemērota administratīvā atbildība
-Opozīcijas cirka dēļ pašvaldības darbinieki izvairās apmeklēt sēdes
-Kā svinēt, lai dominē prieks? Upenieks par Halovīnu
-Vaicājam ielās, ko iesākt ar rudens lapām – savākt vai atstāt dabā?
-Vecas riepas jaunā ceļā. Kādēļ šī tehnoloģija netiek izmantota praksē
-Zog iekšā, zog laukā, paskaidrojumus nesniedz u.c. policijas ziņas
-Orientieristiem zelts Baltijas junioru kausā 30 sekunžu attālumā
-Jaunie florbolisti iegūst pieredzi Čehijā
-Lielvārdes stāstnieka Jura Lastmaņa daudzpusīgās lomas
-Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
-2 tautieši spēku gados vēlas kopīgi vadīt dzīves laiviņu. 1929. gads
-Plēstas zeķbikses par 1490 dolāriem nemodīgas dāmas piezīmēs
-Aizvadītajā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts

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