Kur vērsties ieteikumu, ierosinājumu un jautājumu gadījumos? Arī to izlasīsiet jaunajā "OVV".
* Godina policijas darbiniekus viņu profesionālajos svētkos
Jaunajā "OVV" uzzināsiet, kuri policijas darbinieki apbalvoti Valsts policijas 103.gadadienā.
* Mūsu florbolisti cīnās pasaules čempionātā
Pagājušās nedēļas nogalē Somijas galvaspilsētā startēja 13.pasaules čempionāts florbolā, kurā Latvijas izlases sastāvā piedalās arī pieci mūspuses florbolisti – lielvārdieši Aivis Kusiņš, Armands Savins, Oskars Tūtāns un Toms Akmeņlauks, kā arī ogrēnietis Jānis Salcevičs. Pagaidām no mūsējiem vislabāk veicies Savinam, kurš iemetis golus gan titulētajiem zviedriem, gan čempioniem somiem, turklāt pēc Latvijas valstsvienības mača ar Somiju saņēma labākā spēlētāja balvu.
Vairāk – Ritvara Raita rakstā.
* Pie OCB – pašapkalpošanās kafejnīca!
* Ogres sapieri atmīnē Jelgavas un Dobeles novados;
* Ogres tehnikuma audzēkņi atmežo vietu Liepājas cietumam;
* Tīnūžu Tautas namā atzīmē Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti;
* Praktiski un noderīgi: Vai nauda ir laba dāvana bērnam?
Uz jautājumu, vai nauda ir laba dāvana bērnam, nav iespējams atbildēt viennozīmīgi. Dažādos vecuma posmos izpratne un attieksme pret naudu kā vērtību ir atšķirīga. Vecākiem ar naudas dāvināšanu savai atvasei nevajadzētu steigties, daudz vērtīgāk ir piepildīt bērna sapņus. Bet kā rīkoties pārējiem? Cik gadu vecam bērnam svētkos dāvināt naudu, cik daudz naudas dāvināt un vai vispār to darīt?
Par to – psiholoģes Ivetas Aunītes rakstā.
* Tīnūžu sākumskola saņems 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai;
* BK "Ogre" piedzīvo zaudējumu Valmierā.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!