… Kad par ambulatorā dienesta vadītāju Krasta ielas mājā ieceļ B.Ārgali, darbs slimnīcā tiek atstāts.
“Vienmēr esmu brīnījusies, kā tajā ēkā varēja satilpt visi dienesti, rentgena laborantus, filmu attīstīšanu, šauros speciālistu – okulistu, ausu-kakla un deguna ārstu – un visus citus ieskaitot. Jābrīnās bija arī par to, kā pacienti ar lauztām kājām pa to augsto kalnu tika augšā pie ķirurga? Apstākļi tur bija dramatiski,” tā toreizējo situāciju vērtē Dz. Eiduka, kura Ogrē sākusi strādāt 1967.gadā.
Poliklīnikas ēka bija kalnā, bet ielas otrā pusē čaloja Ogres upe. Vasarās siena laikā pacientu reizumis bija maz, tad arī mediķis varēja pa kāpnēm nokāpt pie ūdens un kādu brītiņu
pasauļoties, kamēr reģistratore kalna galā nesauca atpakaļ pie darba.
Vairāk – jaunajā “OVV”.
* Lielvārdieši janvārī joprojām piemin leģendāro Edgaru Kauliņu
Vairāk – Anastasijas Neretnieces rakstā.
* Atskats uz aizvadītā gada Ogres novada projektu konkursu “Veidojam vidi ap mums” un “R.A.D.I. – Ogres novadam”;
* Aicina atsaukties iespējamos Rembatē notikušās laupīšanas aculieciniekus;
* Noskaidroti Ogres novada spēcīgākie skolēni
Pagājušajā mēnesī teju trīs nedēļas attālināti notika sacensības “Ogres novada skolu skolēnu spēka mēnesis”, kuru laikā jebkuram 6.-12.klašu skolēnam bija iespēja iesūtīt savu veikumu, kas fiksēts video formātā, kurā viņš izpildījis trīs vingrinājumus (atspiedieni, vēdera prese un pietupieni, katrs vienu minūti ilgs). Jo vairāk reižu – jo labāks rezultāts.
Vairāk – jaunajā “OVV”.
* Covid-19 piebremzējis Latvijas-Igaunijas Basketbola līgu.
* Interesanti fakti par 2022.gada dzīvnieku – zebieksti, augu – saulpureni un gada gliemeni – ziemeļu upespērleni.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!