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Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 14:30

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 7. jūlija numurā

OVV
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 7. jūlija numurā
Foto: OVV
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 14:30

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 7. jūlija numurā

OVV

-Topošā bērnudārza laika kapsulā tiek ielikta arī avīze
-Tīnūžu padome sūdzēsies Tiesībsargam par trokšņainajiem karjeriem
-Uz 1 vietu 15. Saeimā 14 kandidāti
-Zaļais kurss atcelts. Klimats un vide vairs nav politiska prioritāte
-Nozog kokus, izkrāpj naudu u.c. policijas ziņas
-Lāči kļuvuši droši un populāri. Virsrakstu apskats un Liepiņa vērojumi
-«Nu kā var nebūt Ogrē? Tā ir jāredz!» Novadā viesojas seniori no Brunavas
-Meža velšu jau papilnam. Lasītāji brīvdienās brangi sēņojuši un ogojuši
-Personiskā pieredze kā laikmeta liecība
-Muzejā skatāma mākslinieces Dārtas Madaras Cielavas personālizstāde «Piederības»
-Reliģija ir sabiedrības dabisks labums! Raidieraksts «Virtuves sarunas» ar Agnesi Irbi

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