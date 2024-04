Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 7.jūnija numurā:

* Andris Upenieks: Bezgalīgās un bezjēdzīgās vadlīnijas

Skolotājam izgriež rokas, nospiež uz ceļiem un pieprasa jūsmot, ka tā viņa paša griba. Zvērinātais advokāts Olafs Cers bilst kodolīgi: "Kopš atjaunota valstiskā neatkarība, divas nozares mokās bezgalīgās reformās: tās ir izglītība un veselība. Kam no tā ir kļuvis labāk, piemēram, izglītībā – skolotājam, bērnam, vecākiem?"



* Pret autovadītāju uzsākts kriminālprocess par kukuļdošanu

Laikā, kad policists sniedzis šoferim apliecinājumu par to, ka administratīvā pārkāpuma lietas lēmums tiks nosūtīts uz vīrieša e-pasta adresi, autovadītājs izvilka no kabatas 20 eiro banknoti un palika to zem dokumenta.

* Vilhelms Purvītis Ogres muzejā un sabiedriskajā transportā

Izstādē iekļauti mākslinieka orģināldarbi darbi no Latvijas Mākslas akadēmijas krājumiem un Jāņa Zuzāna privātkolekcijas. Tā Ogres Vēstures un mākslas muzejā apskatāma līdz pat 31.jūlijam.

* Ģimenes diena Ogrē – pasākumiem bagāta, koša un krāsaina;

* Sola stipendiju jauniešiem, kuri vēlētos apgūt rentgena laboranta palīga specialitāti

"Par rentgena laboranta asistentu jāmācās trīs gadi. Esmu vērsies Ogres novada Izglītības pārvaldē ar aicinājumu vidusskolu absolventiem slēgt līgumu ar SIA "Ogres rajona slimnīca", un trīs gadus, kamēr persona mācīsies par rentgena laboranta asistentu, mēs trim – četriem jauniešiem varētu maksāt stipendiju, lai tādējādi nākotnē nodrošinātu speciālistus rentgena un citu radioloģisko izmeklējumu veikšanai Ogres slimnīcā, jo, tiklīdz kāds darbinieks saslimst, mēs skaudri izjūtam šo darbinieku trūkumu. Varu piebilst, ka ar mūsdienu modernajām diagnostikas iekārtām darbs rentgena kabinetā nav kaitīgs, kā varbūt tas bija pirms daudziem gadiem, jo darbinieki nenonāk tiešā saskarsmē ne ar starojumu, ne arī ķīmiskām vielām," saka D.Širovs,



* Recepte: Karaliska aukstā zupa;

* Praktiski un noderīgi: Interesanti fakti par rabarberiem

Rabarbers ir viens no efektīvākajiem un videi draudzīgākajiem matu balināšanas, kukaiņu atbaidīšanas, kā arī podu un piededzinātu pannu tīrīšanas līdzekļiem.

* Sports: Ogres basketbola čempionātā triumfē "LOS OG3R"; Ogres novada vecmeistariem 7 medaļas sacensībās Koknesē; Pastors uzvar Talsos, Gailums – Ventspilī.

