* Jāņa Čakstes prospektu Pārogrē ar Ogres ielu Rībelītē savieno jauns gājēju tilts
"Ir patiess prieks šodien būt šeit, jo mūsu dzīvē, sabiedrībā un valstī ir tik daudz lietu, kas mūs šķir. Šodien šī ir viena lieta, kas mūs vienos – tilti vieno cilvēkus," aicinot kopīgi aizlūgt, sacīja Ogres evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Mārtiņš Kalējs.
* Trim ogrēniešiem piešķirti valsts augstākie apbalvojumi;
* Piešķir Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumus;
* Administratīvā rajona tiesa neaptur ministra rīkojumu par Induļa Trapiņa atstādināšanu no ieņemamā amata;
* Masveida vakcinācijas centrs Ogrē savu darbību uzsāks jau 10.maijā;
* Domāju tā: Jāuzrunā vienkārši, tieši un viegli saprotami
"Piekrītot tam, ka nav jēgas pārliecināt kādu, kam neļaušanās pārliecināšanai ir svarīgāka par pašu problēmu, tomēr pandēmijas sekas sajūt un sajutīs ikviens. Loģikai nav morāles, bet tā jauši vai nejauši atgādinās, ka bez tiesībām nepotēties ir arī pienākums potēties," tā Andris Upenieks.
* OVMM 4.maiju atzīmēja ar unikālu fotoizstādi "Atmoda un Latvijas neatkarības atgūšana";
* ONKC pašdarbnieki 4.maija svētkos iepriecina ar radošiem pārsteigumiem
"OVV" piedāvā nelielu fotoreportāžu no ONKC mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu snieguma.
* Ogrēniete Elza Ieviņa iegūst skolēnu atziņu konkursa "Mācos pats!" galveno balvu – portatīvo datoru
"Elzu konkursam pieteica viņas klases audzinātāja Karīna Burija. Faktiski, tas bija sociālo zinību mājas darbs, un klases audzinātāja izraudzījās, viņasprāt, labākos darbiņus, kurus nosūtīja konkursam. Tā bija skolotājas iniciatīva, tāpēc vēl jo lielāks prieks un gandarījums par rezultātu. Īpašs prieks par Elzas panākumiem ir arī abām vecmāmiņām. Tā mums ir kā sava veida dāvana gaidāmajā Mātes dienā," smaidot saka Elzas mamma Renāte.
* Atzīmējot valsts svētkus, Ogrē tradicionālais Tvīda brauciens tomēr noticis!
* Dzintara Soduma balva šogad piešķirta Aizpurietei, Bricei un Vigulam;
* Sports: BK "Ogre" trīs reizes zaudē "Ventspilij" un cīnīsies par bronzu; HK "Ogre" izslēgšanas spēles sāk ar uzvaru pār "Vaiņodi"; "Lielvārde/Fat Pipe" piekāpjas talseniekiem un uzvar baušķeniekus.
