Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 7. novembra numurā
- Ejam uz pili! Trīs dienu ceļojums uz Uldeveni un Latvijas senatni
- Valsts augstākie apbalvojumi piešķirti arī mūsu novadniekiem
- Pašvaldība par 10 miljoniem palielina budžetu
- Oktobris slimnīcā pagājis jaundzimušo zīmē
- Pagājušā nedēļā dzimušo un mirušo novadnieku saraksts
- Kā Birzgalē festivālā “Laipa” teātri spēlēja
- Tradīcijas nekopjas, tās ir jākopj. Upenieks helovīnā
- Ogres handbolisti vēlas kāpt augstāk. Saruna ar treneri Rihardu Leju
- Frisbija komanda izcīna bronzas medaļu
- Pionieru vai Celmlaužu iela: vērtību sadursme un sabiedrības balss
- Stambulas konvencijas akmeņi jālasa kopā, nevis jāturpina svaidīt
- 25 gadi cietumā par pameitas ilgstošu izvarošanu
- Pieturā smēķē un dzer, reibumā konfliktē ar vīru u.c. policijas ziņas
- Zvans no ginekoloģes kabineta sievietei gaidībās: «Jums ir HIV!»
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles