Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 7. oktobra numurā
- Agrāk vai vēlāk jauns bērnudārzs Mālkalnes prospektā 10 būs!
- Mēra skartais uzņēmums «Baltic Pork» cūkas aprok masu kapā
- Kāpēc uz Latvijas ceļiem tik grūti braukt pēc noteikumiem
- Sveicināti, kolēģi skolotāji! Upenieks par Skolotāju dienu atzīmēšanu
- Jo garāka sēde, jo vairāk labuma? Ar ko īsti nodarbojas opozīcija
- Tiesa liek pārdalīt vietas pašvaldības domes komitejās
- Jaunieši Vītiņas un Vilsona darbnīcā apgūst grāmatniecību
- Bankas filiāles darbinieci pieķer gadiem ilgušās mahinācijās
- Uz ceļa izber akmeņus, trokšņo, skandalējas u.c. policijas ziņas
- Krapes kapu stāstiņi Ogres vēstures un mākslas muzeja izstādē