* Tēvu cienīga diena
"Likumdevējam iegadījies Mātes dienu maija otrajā svētdienā noteikt par valsts svētku dienu, bet Tēva dienu otrajā septembra svētdienā ierindot atzīmējamo dienu skaitā. Negribas meklēt likuma loģiku, gribas apliecināt to, ka māte patiešām mīlama vairāk par jebko šajā saulē, tālab tēviem itin patīkami ieņemt otro vietu uz ģimenes svētku goda pjedestāla. Galu galā esam taču arī džentelmeņi…" tā savas pārdomas iesāk Andris Upenieks.
* Aktuāla ekskursija: uz Ogres Gaismas pili!
* OMMS Mākslas nodaļas 30 gadu jubilejā godina pedagogus un atklāj četras izstādes
"Ja šo redzētu mūsu direktors Pēteris Aulmanis, viņš noteikti būtu ārkārtīgi lepns un, iespējams, pat apraudātos. Arī es esmu ļoti lepna par māksliniekiem, kuri šeit izstādījuši savus darbiņus. Tā ir tikai neliela daļiņa no audzēkņiem, kas 30 gadu laikā beiguši šo skolu. Mūsu skolotāju darbs nav bijis veltīgs un ceru, ka viņu tālākajā dzīves ceļā esam iesējuši kaut nelielu graudiņu. Šī izstāde OMS pedagogiem ir visskaistākā dāvana jubilejā," sacīja OMS ilggadējā pedagoģe Violeta Žukovska jeb zīmēšanas skolotāja Vita.
* Ogres centrālā skvēra pārbūves projektam 1. vieta;
* Kādas ir patērētāja tiesības, ja saņemtas nepasūtītas preces vai pakalpojumi?
Vai par nepasūtītu preci vai pakalpojumu ir jāmaksā? Liekas nešaubīgi – ja nepasūtīja, tad nav arī jāmaksā. Tomēr reālajā dzīve šai sakarā rodas virkne citu jautājumu, uz kuriem vērts zināt atbildi. Par tiem informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
Piemēram:
* Kādas sekas iestāsies, ja komersants paziņo, ka preču saņemšana un atbildes nesniegšana nozīmē, ka patērētājs piekrīt preces pirkt?
* Vai patērētājam ir jāsūta preces komersantam uz sava rēķina?
* Vai ir kādas atšķirības, ja nepasūtīta prece pienāk kopā ar pasūtīto preci?
* Ko darīt, ja vienreizēja pasūtījuma vietā izrādās, ka ar jums ir noslēgts līgums par vairākiem piegādēm?
* Ogres novada dambretisti triumfē LSVS sporta spēlēs;
* HK "Ogre" sācis jauno sezonu.
