* Andris Upenieks: Integrēt vai integrēties
Dzirdu iebildumus: lai integrētu, ir jāgrib integrēties. Protams, bet jāgrib visiem, arī integrētājiem, nevis tikai tur tam otrajam, kas nevīžo integrēties! Jau pats piegājiens – mēs jūs integrēsim! – šķiet absurds. Kopveselumā tās daļām jāiekļaujas pašām – dabiski, bez moralizēšanas, bet valstij jārada labvēlīgi apstākļi, izdevīgi piedāvājumi, kas ļaudis vieno, nevis šķeļ.
* Aktivizējušies telefonkrāpnieki, kas uzdodas par policistiem
Uz iedzīvotāju jautājumiem, kādēļ policijas darbinieki runā krieviski, krāpnieki norādījuši, ka esot no "Krievijas lietu nodaļas".
* Pašvaldība atbalsta spēlfilmu "Neredzamais cietoksnis" par leģionāriem
"Filma ir stāsts par leģionāriem. Šis stāsts līdz galam nav izstāstīts. Kāpēc cilvēki gāja leģionā, kāpēc cīnījās? Viena grupa uzskata viņus par fašistiem, otra – par varoņiem, bet, kā paši leģionāri teikuši, – varbūt sabiedrotais mums nebija īstais, bet pretinieks bija īstais. Viņi cīnījās par to, ko bija pārdzīvojuši Baigajā gadā, savu tautiešu, brāļu un māsu izsūtīšanu Sibīrijā, kas mira bada nāvē. Viņi cīnījās par tiem Latvijas armijas karavīriem, kuri tika nošauti Krievijas okupācijas rezultātā vai tika nomocīti čekas kambaros. Jā, mūsu vectēvi bija uzvilkuši svešu formu, bet viņi cīnījās, lai Latvija būtu brīva. Ja nebūtu Kurzemes katla, daudzi nebūtu paspējuši pārbēgt uz Zviedriju un nokļūt drošā vietā, viņu cīņas rezultātā tas varēja notikt. Viņi nekaroja par fašistisko Vāciju, to arī Nirnbergas starptautiskā tiesa ir atzinusi. Šis stāsts mums līdz galam ir jāstāsta pašiem sev un arī Latvijā dzīvojošajiem sveštautiešiem, lai saprastu, kas ir latviešu leģions un par ko tas cīnījās. Tā ir mūsu vēsture," sacīja E.Helmanis.
* Krāpnieki cenšas tikt pie ogrēniešu ģimenei saziedotās naudas;
* Plāno izsludināt iepirkumu Ikšķiles brīvdabas estrādes jumta projektēšanai;
* Ogres Baltajā skolā bērnu personība ir pirmajā vietā;
* Basketbolistam Dārgajam vēl viens tituls
Jau ziņots, ka BK "Ogre" uzbrucējs Kristaps Dārgais tika atzīts par Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas marta mēneša vērtīgāko spēlētāju. Šonedēļ viņš kļuva par vēl viena titula īpašnieku – portāla Sportacentrs.com rīkotajā preses pārstāvju aptaujā Kristaps Dārgais tika pasludināts par šīs pašas līgas visas sezonas vērtīgāko spēlētāju.
Vairāk –jaunajā "OVV".
* Ogres "Momenta" meitenes – Latvijas vicečempiones;
* "Lielvārde/Fat Pipe" turpina cīņu par iekļūšanu Superfinālā.
