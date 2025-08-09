Sestdiena, 09.08.2025 22:49
Piektdiena, 8. augusts, 2025

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 8. augusta numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 8. augusta numurā
Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 8. augusta numurā

- Kodolieroču vilinājums – vai pasaule var nonākt uz atomkara sliekšņa?
- Veselīga dzīvesveida trenere Santa Veinberga: «Galvenais – gribēt»
- Attiecības paceļ un bojā attieksmes. Pārdomas par valsti un cilvēku
- Mainīgā tradīcija – kapusvētki. Kapu mode un senču ticējumi
- Radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva Veidenbauma manierē
- Slimības lapu epidēmija jeb uz darbu kaut nesamaņā. Pretrunīga diskuija
- Dzimušo un mirušo novadnieku saraksts
- Apvārdo ar solījumiem izdziedināt un tiek pie 170 000 eiro
- Dzēruma drāma ģimenē Birzgalē u.c. policijas ziņas
- Nelūgtie spāņu viesi «saimnieko» arī pa ogrēniešu dārziem
- Publicēts Latvijas skolu reitings: kurās vietās Ogres novada skolas?
- Tuvojas ikgadējs sporta notikums
- Iz pagājības. Atmiņas no ceļojuma un nudisms Ogres malā. 1939. gads

