* Lielvārdes aviācijas bāzē viesojas Valsts prezidents Levits
4.februārī Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi Lielvārdē apmeklēja Valsts prezidents Egils Levits. Tur norisinājās Valsts prezidenta vadītās Militārās padomes sēde, kurā tika pārrunāta ģeopolitiskā un drošības situācija, kā arī aktualizēta mūsu bruņoto spēku gatavība, spriests, kā to vēl vairāk spēcināt un kā motivēt patriotisko iedzīvotāju iesaisti valsts aizsardzībā.
* Andris Upenieks: Kādas izredzes?
Vai man ir izvēle? Drīzāk nekādas, jo nevaru izslēgt atmiņu: visi esošie politiskie spēki sastrādājuši tik daudz, lai ne par vienu neceltos roka. Nav arī, pēc kā vadīties: programmas allaž visiem smukas, solījumi tāpat, frizūras nekad nav interesējušas. Kad pēc vēlēšanām sastiķēsies jaunā koalīcija, dziesma būs vecā: oi, oi, mēs jau neko nevaram, mums nav 50 + 1 balss! Toties mums ir demokrātija, kurā lēmumi jāizlīkumo līdz konsensus stāvoklim, kas nozīmē, ka apmierināts nav neviens un ka faktiski demokrātijas (tautvaldības) nav vairs vispār. Pēdējā tautas nobalsošana bija pirms 10 gadiem…
* Slēgts klientu apkalpošanas centrs Ikšķilē. Atvērtas pašvaldības kases Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā;
* Februārī svinam Ogres dzimšanas dienu!
* Pediatra konsultācijas tagad arī nakts stundās;
* Suntažos, Madlienā, Taurupē, Ķeipenē un Lēdmanē realizētie projekti;
* Aicina doties naksnīgā pastaigā sveču izgaismotā Krapes muižas parkā;
* Ogres novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldes vadītāju vakances;
* Sports: Kā veicies mūsu basketbolistiem, handbolistiem un orientieristiem?
