* Svinīgi atklāj Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūru un viņa vārdā nosaukto laukumu
Piektdien, 4.jūnijā, pie Ogres dzelzceļa stacijas atklāta tēlnieka Valta Barkāna veidotā Ogres pilsētas pirmā mēra Jūlija Alberta Marsona bronzas skulptūra, kā arī viņa vārdā nosauktais laukums Ogrē, Skolas ielā 2B un Skolas ielā 2C. Godināt pirmo Ogres mēru bija ieradušies arī vairāki līdzšinējie Ogres pilsētas vadītāji.
* Ogrē atklāta viena no Pierīgā modernākajām velotrasēm
Kopš aizvadītas ceturtdienas, 3.jūnija, Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā, netālu no bērnu rotaļu laukuma, atklāta viena no plašākajām un modernākajām velotrasēm Pierīgā. Tā piemērota bērniem, pieaugušajiem, kā arī pieredzējušiem sporta profesionāļiem savu braukšanas prasmju un koordinācijas attīstīšanai vai vienkāršai brīvā laika pavadīšanai.
* Ķeguma novada pašvaldība noslēgusi izlīgumu ar bijušo izpilddirektori
Vairākus mēnešus Zemgales rajona tiesā Ogrē tika skatīta Ķeguma novada pašvaldības bijušās izpilddirektores Anetes Ābelītes (iepriekš – Tomsone) prasība pret Ķeguma novada domi par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, par viņas atjaunošanu darbā un vidējās izpeļņas piedziņu. 21.maijā tiesnesis Dainis Plaudis pieņēma lēmumu par lietas izbeigšanu. Kā skaidro tiesa, tas izdarīts tādēļ, ka abas puses vienojušās par izlīgumu.
* Ogrēnietim Osim iespaidīgs laimests TV šovā "SuperBingo";
* Klāt auksto zupu laiks. Piedāvājam piecas receptes!
* Sports: Padedzei un Bremzem godalgas sacensībās Jelgavā; Ikšķilietim Patrikam Gailumam 3.vieta "Ventspils šķēpos"; "Lielvārde/Fat Pipe" vēlreiz pieveic ulbrokiešus, uzvaras vārti Blumfelda kontā.
