* Ogres novadā iedzīvotājiem būs vienāds atbalsts svētkos
Jaunizveidotajā Ogres novadā līdz šim spēkā bija atšķirīgi saistošie noteikumi vai to punkti par atbalstu iedzīvotājiem svētkos vai nozīmīgās dzīves jubilejās. Ogres novada domes 24.februāra sēdē deputāti akceptēja saistošos noteikumus “Par atbalstu svētkos Ogres novada iedzīvotājiem”, kas būs spēkā visa novada teritorijā.
* Starp konkursa “Laukiem būt!” uzvarētājiem – Madara Miltoviča no Krapes;
* RTU studenti izstrādās Lielvārdes parka attīstības vīzijas;
* Andris Upenieks: Stiprinot garu
Sestdienas manifestācijā, gājienā no Brīvības pieminekļa uz Krievijas vēstniecību, kuras jaunā adrese tagad ir Ukrainas neatkarības ielā, brīvu, miermīlīgu ļaužu spēks šķita nesalīdzināmi stiprāks par iebrucēju karapūļiem Ukrainā. Nebūs pārspīlēti teikt, ka kopā ar ļaudīm pie tele ekrāniem bijām miljons. Kameras tvēra mirkļus, kuri bija tik īsti kā Ukrainas bērnu ārstes Danas Isarovas vārdi: “Es gribu, lai laiks un propaganda neizkropļo jūsu atmiņu. Tik, cik dziļas ir manas sāpes, tik dziļa arī mana pateicība katram no jums. Jūs neesat pilieni okeānā, jūs esat okeāns, jūs esat cunami, kurā nogrims Putins un viņa režīms.”
* PMLP atjauno dokumentu noformēšanu rindas kārtībā;
* Aicina palīdzēt Ogres novada sadraudzības pilsētai Černihivai Ukrainā
Černihivas pilsētas mērs lūdz atbalstīt, pārskaitot naudu Černihivas pašvaldības norēķinu kontā:
SWIFT: UGASUAUK, JSB Ukrgasbank, Kiev, Ukraine Finupr Chernihiv 02318440 #(IBAN) UA963204780000025450000000954.
* Ogres slimnīcā veido medikamentu rezervi;
* Ogres novada bibliotēkās – buklets “Kā rīkoties krīzes situācijā”;
* Ogres Vēstures un mākslas muzejā lekciju vakari par modi;
* Sports: “Lielvārde/Fat Pipe” no Valmieras atved vienu uzvaru; BK “Ogre” atzīst Tallinas “Kalev/Cramo” pārsvaru.
