"Personāls pieņemts darbā jau pavasarī un katru dienu trenējās. Personālam divreiz dienā ir jāpārbauda katra augļa svaigums, to appētot no visām pusēm. Tas nozīmē, ka vecu preču plauktā nebūs. Arī precēm, kam tuvojas derīguma termiņš, cena būs pazemināta nevis pēdējā dienā, bet jau vairākas dienas iepriekš. Informāciju par konkrētajā nedēļā veikalā pieejamajām precēm varēs izlasīt speciālā bukletā, kas pieejams veikalā vai arī interneta vietnē," stāsta A.Riekstiņš, piebilstot, ka "Lidl" nav atlaižu karšu kā citos veikalos, jo visas preces jau tā tiek piedāvātas par maksimāli zemu cenu.
* Ogres novada speciālisti sadarbosies ar dāņu speciālistiem veloinfrastruktūras uzlabošanā
"Mums ir lieli un ambiciozi mērķi izveidot vienotu veloceliņu tīklu Ogre – Ķegums – Lielvārde – Jumprava, tāpat arī vēlamies attīstīties Rīgas virzienā. Aktuāls jautājums ir, kādā veidā savienot Daugavas promenādi un pilsētas promenādi, jo jāšķērso trīs tilti, kas to krietni sarežģī, tāpēc mūs interesē dāņu redzējums un ieteikumi," skaidro Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
* Andris Upenieks: Kas pateiks, kas ir māksla?
Paši kultūras ļaudis arī saplēsušies: vienam tā ir augstās dimensijās meklējama māksla, otram kaka uz sienas, trešajam iepirkums un nauda, ceturtajam politiskas kolīzijas.
* Ogres vecupē ielaiž līdaku mazuļus;
* Turpmāk NMPD prioritāte – tikai dzīvībai kritiski izsaukumi
NMPD brigāde netiks nosūtīta mazāk nozīmīgās veselības situācijās, piemēram, ja sākas dzemdības un tās norit bez sarežģījumiem; ja gūts apdegums, kas mazāks par cietušā plaukstu; ja gūta rokas vai kājas trauma bez stipras asiņošanas, tostarp kaulu lūzumi; ja ir sāpes vēderā, ko nepavada masīva vemšana vai caureja u.c. Šādos gadījumos aicinām doties uz ārstniecības iestādi pašiem ar savu transportu, taksometru vai draugu un kaimiņu palīdzību. Aicinām katru iedzīvotāju jau šobrīd izvērtēt, kādā veidā un ar kā palīdzību varēsiet nokļūt līdz ārstniecības iestādei vienkāršākās veselības situācijās.
* Ķeguma pilsētas pārvalde uz laiku pilnībā pārtrauc sniegt pakalpojumus klātienē;
* Rudens gadatirgi Ogrē, Lielvārdē un Ķegumā;
* Ķeguma pensionāru biedrībai – 15!
* Autovadītāj, rudenī meža dzīvnieki biežāk šķērso ceļu!
Notriekto dzīvnieku piesavināties nedrīkst, jo saskaņā ar Medību likumu, tā ir nelikumīga medījamo dzīvnieku ieguve un par to draud sods. Jāatceras, ka dzīvnieki var būt arī slimi.
Jaunajā "OVV" konsultē Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis, Drošas Braukšanas Skolas vadītājs Jānis Vanks un Valsts policijas pārstāve Līna Kaļķe.
* Ikšķiles pilsētas kauss dambretē, Ogres "Veselības apļu 2021" finišs un HK "Ogre" uzvara.
