Neilgi pirms Lieldienām Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji nāca klajā ar paziņojumu par liela mēroga vakcinācijas centru izveidi visas Latvijas teritorijā. Ogres šajā kartē diemžēl nav, lai gan SIA "Ogres rajona slimnīca" ar saviem resursiem var nodrošināt vakcinēšanas pakalpojumus, turklāt Ogres novada pašvaldības rīcībā ir šāda centra izveidei atbilstošas telpas. Ogres novada domes 8.aprīļa Finanšu komiteju sēdē deputāti lēma par līdzekļu piešķiršanu vakcinācijas centra aprīkošanai, un tas nozīmē, ka šāds centrs jau tuvākajā laikā tomēr varētu tikt izveidots arī Ogrē.
Vairāk lasiet 9.aprīļa "OVV".
* Ārkārtējā situācija atcelta, bet daudzi ierobežojumi palikuši
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Privātajā bērnudārzā "Mikausis" no septembra – jauna grupiņa
Bērnudārza jaunās grupiņas veidotājas ir bērnudārza vadītāja un mūzikas terapeite Iveta Umule, metodiķe un Montesori pedagogs Liene Itkača un interešu izglītības pulciņa un Montesori pedagogs Anita Imaka. Pieredzējušās pedagoģes ir no dažādām kristīgām konfesijām, viņas atbalsta starpkonfesionālu mācību pieeju.
Vairāk – jaunajā "OVV". Arī par video tiešraidi, kurā varēs uzzināt par šo jauno grupiņu!
* Ogres novadā liela interese par lauksaimniecības zemi
Par lauksaimniekiem aktuālo – ALTUM Centra reģiona vadītāja Diāna Lopeta.
* Aicina doties nūjošanas pārgājienā un iepazīt Ogres novadu;
* Domājot par velotūristiem, Ogrē plāno izveidot vairākas jaunas velo novietnes;
* Ikšķiles novadā uzsākta Camino Santjago jeb Svētā Jēkaba ceļa marķēšana;
* 14.aprīlī Ikšķilē būs pieejama mobilā diagnostika;
* HK "Ogre" izcīna trīs pārliecinošas uzvaras;
* BK "Ogre" piedalās sešu labāko komandu finālturnīrā.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!