Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 9. decembra numurā
- Ogres skolās briest pārmaiņas. Izpētē Jaunogres un Centra pamatskolu apvienošana
- Bāriņtiesas viedokļu krustugunīs. Saruna ar Sarmīti Ozoliņu
- Pašvaldības policistiem profesijas svētkos pasniegtas atzinības
- Par kokaīna iegādi – probācijas uzraudzība
- Ogrē atkal izkrāpta liela nauda. Policijas ziņas
- Politika krāmu bodē, Ļeontjevs – Sēnā, “Русский мир” jau Eiropā
- Liepiņš vērtē Trampa sankcijas krievijai
- Vārdi, kuru saturs tik grozāms un staipāms. Upenieks par kara apkarošanu
- Skatuves leģenda. Dziesminieks Ilmārs Dzenis, līdz kaulam latvietis
- Ciemupes klubiņā “Dalies priekā” par grāmatu, izstādi, teātri