Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 9.februāra numurā:

Foto no ONKC arhīva: Ogres pilsētas 93.dzimšanas dienas sarunu ciklu "Pilsēta, dzīve un Tu", kuru vada komunikācijas pasniedzējs un "Radio Skonto" rīta programmas vadītājs Valdis Melders (no labās), atklāja ogrēnietis, Latvijas Valsts devītais prezidents (2015 – 2019) un Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis.
* Raimonds Vējonis: "Ogre ir pilsēta, kurā var vēlēties dzīvot"
Februāris ir Ogres pilsētas dzimšanas dienas mēnesis. To sagaidot, Ogres novada Kultūras centrs četrus ceturtdienu vakarus pulksten 19 Facebook lapā un platformā Zoom aicina tiešraidē pievienoties sarunu ciklam "Pilsēta, dzīve un Tu". Pirmais sarunu cikls norisinājās aizvadītajā ceturtdienā, 4.februārī, kur komunikācijas pasniedzēja un "Radio Skonto" rīta programmas vadītāja Valda Meldera sarunu viesis bija Latvijas Valsts devītais prezidents (2015 – 2019) un Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis.

Sarunas laikā R.Vējoņa kungs atbildēja gan uz programmas vadītāja, gan skatītāju uzdotajiem jautājumiem. "OVV" piedāvā nelielu ieskatu šajā V.Meldera un R.Vējoņa sarunā. 

* Ārkārtējā situācija: Ministru kabineta 5.februāra lēmums;

* Te ir darbs!

Meklē pedagoga palīgu un sākumizglītības skolotāju.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Ķeguma novada pašvaldībā plānots bezdeficīta budžets;

* Pamesto ūdenstorni Ogrē grib pielāgot kāpšanas sportam

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par piedāvāto ieceri, pašvaldība izveidojusi saiti, kuru var atrast Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv. Lūgums būt atsaucīgiem un sniegt savu viedokli!

* Lielvārdes novadā bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātes turpināsies līdz pat 2023.gadam;

* Daļai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ogrē uzsākts plaisu monitorings

SIA "Ogres Namsaimnieks" aicina iedzīvotājus ziņot par savā dzīvojamā mājā pamanītajiem konstruktīvo elementu bojājumiem, darba laikā zvanot Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājam uz tālruņa numuru 28384246.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Pērn samazinājies kūlas ugunsgrēku skaits

"2020.gadā vērojams būtisks kūlas ugunsgrēku skaita samazinājums – dzēsti 1379 pērnās zāles ugunsgrēki, un šis ir zemākais rādītājs aizvadīto 10 gadu laikā. Pērn pieaudzis ugunsnelaimēs bojāgājušo skaits. Jāpiebilst, ka joprojām vērojama tendence, ka biežākais traģisko ugunsnelaimju iemesls ir saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās," skaidro VUGD priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš. 

* Turpina strādāt pie ieceres par futbola laukumu Ikšķilē.

