Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 9. janvāra numurā
- Raimonds Pauls ir katrā mājā, katrā sirdī. Sveicam Maestro jubilejā
- Dievs dod spēku un mieru. Novada Goda pilsone Rasma Vērpēja
- Kurš pieradinās vēju. Ap Birzgali rosās zaļās enerģijas attīstītāji
- Izvēlēti deviņi līdzdalības budžeta projekti
- Dzemdību nodaļā šogad pirmā sagaidīta meitenīte
- Tracis Jaungada naktī, apzog aptieku u.c. policijas ziņas
- Ogres arēnā «Vieglatlētikas festivāls – esošie un topošie olimpieši»
- Latvijas Civillikums – dokuments, kur sievas pūrs vēl nav izmiris
- Literāri radošās biedrības SIRDSDOMA dzejas deva janvārim
- Saeimas saruniņas. Kas 100 gudrajiem tribīnē un uz mēles
- Domāsim par sabiedriski kulturālās dzīves pacelšanu. 1928. gads
- Iepriekšējās nedēļās dzimušo un mirušo novadnieku saraksts