* Tiesa Trapiņa lietu skatīs 1.decembrī;
* Rubrikā "Domāju tā" – Andra Upenieka komentārs
"Viena no partijnieku īpašībām ir slavējama. Tā ir sevis paslavēšanas māka – teju pilnīgi par jebko un galīgi ne par ko."
* Pazīstamais redaktors Antons Benjamiņš – savulaik skolotājs Ogrē un Plāterē
Atmiņās viņa bijušais skolnieks Plāteres pagastskolā ģenerālis Eduards Kalniņš 1935.gadā stāsta: "Benjamiņa kungs bija dzīvs piemērs saviem audzēkņiem. Vienmēr glīti apģērbies, baltā pletkreklā ar glītu kravati, vienmēr noskūts un sasukāts, ar enerģiju un ātru gaidu, stingru un noteiktu uzstāšanos tas iedvesa cienību un godbijību saviem audzēkņiem, tie centās ne tikai labi mācīties, bet arī pēc iespējas labāk ģērbties un kārtīgi uzvesties." Skolā Benjamiņš pievērsa īpašu uzmanību, lai skolēni labāk apgūtu vācu un krievu valodu, tādēļ ticības mācību viņš pasniedzis vācu valodā, bet dabas mācību un vēsturi – krievu valodā.
* Aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā pie aitu un kazu audzētājiem
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ogres biroja darbinieki 19. un 23.jūlijā aicina doties pieredzes apmaiņas braucienā – "Netradicionālo dzīvnieku audzēšana un labturība (aitas un kazas)".
* Lielvārdiete TV šovā laimē 2000 eiro;
* Rembatietis Vaclavs Griņevičs – starptautiskais sporta meistars dambretē;
* Ogrē sacenšas jaunie vieglatlēti
6. un 7.jūlijā Ogres stadionā notika Ogres novada sporta centra rīkotās atklātās sacensības vieglatlētikā pusaudžiem – pirmajā dienā sacentās U14 vecuma grupas sportisti, bet otrajā dienā – U16 grupas. Sīvi konkurējot ar saviem vienaudžiem no visas Latvijas, pie medaļām un diplomiem tika arī mājinieki – ogrēnieši un lielvārdieši.
