"No šī projekta gaidām iekštelpu sportam piemērotu apstākļu nodrošināšanu – ar mūsdienīgu apkures un ventilācijas sistēmu, apgaismojumu, vides pieejamību, modernu, pilsētvidi uzlabojošu ēkas vizuālo izskatu Skolas ielas rajonā. Lai ogrēniešiem ir vēlme nākt sportot," saka Ogres novada Sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga.
* Seniori un invalīdi vienreizējo 200 eiro atbalstu saņems aprīlī;
* Ķegumiešus aicina paust viedokli par jaunajiem tarifiem;
* Ogres 1.pasta nodaļā sācis darboties jauns pakomāts ātrākai sūtījumu saņemšanai;
* Uzsāk veloceliņa Ogre – Ogresgals izbūvi;
* Ogres novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu grāmatas izdošanai par Zemessardzes 54.Ogres bataljonu
Zemessargi pašvaldībai ir snieguši atbalstu un palīdzību pretplūdu pasākumu nodrošināšanā un plūdu gadījumos. Ir gandarījums par bataljona zemessargu ieguldījumu Ogres pilsētvides sakārtošanā, piedaloties vidi degradējošo būvju demontāžā ar bataljona rīcībā esošo tehniku. Tā ir neatsverama palīdzība!
Vairāk – jaunajā "OVV".
* Praktiski un noderīgi: Kāpēc Covid-19 pandēmijas laikā svarīgi lietot D vitamīnu?
* Madlienieši sasparojušies atjaunot savu basketbola laukumu;
* BK "Ogre" uzvar Valmierā un pakāpjas uz 2.vietu;
* Ogrēnietis Bērziņš rezultatīvs BC "Šiauliai" uzvarā.
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!