Taurupes muižas klēts pārtaps par sabiedrisku ēku: pēc Otrā Pasaules kara klēts ēka izmantota kā kopsaimniecības graudu noliktava, 1987.gadā klēts ēka atjaunota un pielāgota Taurupes novadpētniecības muzeja vajadzībām. Atjaunoto klēti 1997.gadā nopostīja ugunsgrēks.
Jaunajā "OVV" – arī par darbiem Ogrē un citviet novadā.
* Nebrīnieties, ja par vakcināciju jums zvanīs pašvaldības darbinieki!
"Sarunai izmantojam NVD atsūtītos sarunas skriptus, jo mūsu pašvaldības cilvēki nav apmācīti sniegt detalizētu informāciju par vakcināciju vai vakcīnas ietekmi uz konkrētā iedzīvotāja veselības stāvokli. Mūsu mērķis ir uzrunāt iedzīvotājus, informēt par šīm iespējām un palīdzēt organizēt vakcināciju," skaidro D.Bārbale.
* Pārcels darba dienu no 19.novembra uz 13.novembri;
* Aiztur, bēgot ar nozagtu auto
Pēc trillera cienīgas pakaļdzīšanās un šaujamieroča pielietošanas, ceturtdienas vakarā, 4.novembrī, laikā, kad jau bija sākusies mājsēde, Daugavpils pusē aizturēts autovadītājs, kurš sēdēja pie stūres pirms pāris stundām Ķegumā nozagtam un meklēšanā izsludinātam auto.
Vairāk – jaunajā "OVV".
* PPP biedrība "Zied zeme" izsludina nepārtraukto projektu pieņemšanu;
* Atgādina par valsts apmaksāto zarnu vēža profilaktisko testu
94% gadījumu zarnu vēzi atklāj pēc 50 gadu vecuma. Šīs slimības riska faktori ir: nepietiekami profilaktiskie izmeklējumi – zema zarnu vēža profilaktiskā testa veikšanas aptvere un risks, ka slimība var tikt atklāta novēloti. Šobrīd zemās atsaucības dēļ aptuveni pusē gadījumu zarnu vēzis tiek atklāts novēloti – 3. vai 4.stadijā, kad ārstēšanās process ir sarežģītāks un izmaksu ziņā dārgāks.
* Uz Latvijas izlasi uzaicināti divi mūspuses hokejisti;
* BK "Ogre" atlaiž divus leģionārus, klubā atgriežas Magone
Pagājušajā nedēļā basketbola klubs "Ogre" nolēma šķirties no abiem saviem ziemeļamerikāņu leģionāriem – no 26 gadus vecā amerikāņu saspēles vadītāja Brailona Raisona un no 25 gadus vecā kanādiešu spēka uzbrucēja Emanuela Šeperda. Viņu vietā sastāvā uzaicināts ogrēnietis Renārs Magone, kurš šo sezonu sāka komandā "Līvāni".
Vairāk – jaunajā "OVV".
Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!