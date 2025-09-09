Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 9. septembra numurā
- Zelta kāzās ar plostu pa Daugavu
- Sintija Gruze latviešu valodas sardzē
- Apvienotās Nācijas – nereti bezspēcīgas, taču bez alternatīvas
- Kultūras centrs atklāj rudens–ziemas sezonu
- Novada seniori sacentās starppagastu sporta spēlēs Tīnūžos
- Komunālais pastāsts par pieslēgšanos klejojošam ūdensvadam
- Ikšķilietei 106 gadi. Ilgdzīvotāju sveic pašvaldība
- Suņuks veicinājis bērnu lasītprieku Ikšķiles bibliotēkā
- Pat mazākais iejūtības žests var mainīt kādu dzīvi. Upenieka pārdomas
- Pazudušais Kanādas karavīrs, atrasts miris. Detaļas netiek izpaustas
- Zog, dzer, dzied krievu dziesmas, izkaujas un izlīgst. Policijas ziņas