Otrdiena, 09.09.2025 13:58
Bruno, Telma
Pirmdiena, 8. septembris, 2025 15:30

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 9. septembra numurā

Laikraksta «Ogres Vēstis Visiem» 9. septembra numurā
Foto: OVV
- Zelta kāzās ar plostu pa Daugavu
- Sintija Gruze latviešu valodas sardzē
- Apvienotās Nācijas – nereti bezspēcīgas, taču bez alternatīvas
- Kultūras centrs atklāj rudens–ziemas sezonu
- Novada seniori sacentās starppagastu sporta spēlēs Tīnūžos
- Komunālais pastāsts par pieslēgšanos klejojošam ūdensvadam
- Ikšķilietei 106 gadi. Ilgdzīvotāju sveic pašvaldība
- Suņuks veicinājis bērnu lasītprieku Ikšķiles bibliotēkā
- Pat mazākais iejūtības žests var mainīt kādu dzīvi. Upenieka pārdomas
- Pazudušais Kanādas karavīrs, atrasts miris. Detaļas netiek izpaustas
- Zog, dzer, dzied krievu dziesmas, izkaujas un izlīgst. Policijas ziņas

