Izmantojiet pareizu temperatūras režīmu
Lai ledusskapis nedarbotos pārmērīgā slodzē, ir svarīgi pārbaudīt, vai izvēlētā temperatūra ir pareiza. Būtu ieteicams to noregulēt uz pāris grādiem virs nulles, bet saldētavā vajadzētu būt vismaz -15 grādu zemai temperatūrai. Ja tas atrodas samērā siltā telpā, tad karstajās vasaras dienās ledusskapim var būt neliels aukstuma zudums, tādēļ tajās būtu ieteicams tā temperatūru nedaudz pielāgot un pazemināt, bet, ja tas atrodas ļoti vēsā telpā, tad var būt nepieciešams šo temperatūru nedaudz paaugstināt, lai pašā ledusskapī esošie produkti nesāk sasalt.
Neturiet ledusskapi pārāk siltās telpās
Vienmēr, kad motors strādā vairāk nekā tam būtu nepieciešams ir iespējams, ka tas ātrāk sabojāsies. Šādas situācijas rodas, ja tuvumā atrodas kāds siltuma avots, piemēram, plīts vai krāsns, vai arī, ja ledusskapis stāv tiešā saules gaismā. Šādos gadījumos tam ir jāstrādā papildus, lai ne tikai nodrošinātu pienācīgu temperatūru jūsu produktiem, bet arī lai papildus atdzesētos. Šādi apstākļi var ievērojami samazināt tā kalpošanas ilgumu.
Atbrīvojiet ledusskapja augšdaļu
Ledusskapja virsmu nedrīkst izmantot kā lietu glabātuvi. Tas ir izstrādāts, lai tā iekšieni pilnībā piepildītu ar produktiem, bet ledusskapja augšdaļa nav tam paredzēta. Kādēļ tā? Aizpildot šo vietu, jūs tur uzturat silto gaisu, kas rodas un plūst no paša ledusskapja. Tas atkal liek motoram strādāt vairāk un var izraisīt tā pārkaršanu vai pāragru sabojāšanos. Atrodiet citu vietu savu lietu glabāšanai un virsmu uz ledusskapja atstājiet brīvu.
Parūpējieties par tīrību
Ledusskapju aizmugurē ir to dzesēšanas sistēma, kurā var nokļūt dažādi netīrumi un putekļi. Regulāri pāris reizes gadā iztīriet vietu aiz ledusskapja, lai uz šīs daļas nebūtu lieka netīrumu slāņa, kas var likt tam papildus uzkarst. Ir ieteicams arī regulāri pārbaudīt un notīrīt blīvējumus ap ledusskapja un saldētavas durvīm. Netīru un bojātu blīvējumu dēļ ledusskapis nevar pilnībā noslēgties, aukstais gaiss no tā izplūst, un ledusskapim ir jādarbojas papildus, lai uzturētu vajadzīgo temperatūru. Tas palielina jūsu elektrības rēķinu un samazina motora dzīves ilgumu, tādēļ, rūpējoties par abiem, ir vērts ik pa laikam nodrošināt arī ledusskapja tīrību.
Ievērojot šos padomus, ledusskapis varbūt nedarbosies mūžīgi, taču tie noteikti pagarinās tā kalpošanas laiku. Rūpīga novietošana piemērotā vietā, tīrīšana un apkope nodrošinās, ka tas savus pienākumus pildīs ievērojami ilgāk.