Lekcijas laikā runāsim par šādām aktuālām tēmām:
- Kādi produkti veicina iekaisuma procesus organismā; kā tos atpazīt
- Ko nozīmē hronisks iekaisums un kas vēl to var provocēt
- Kādām veselības likstām jāsāk pievērst uzmanību ļoti laicīgi
- Kāda ir garšvielu, citu vērtīgu augu un olīveļļas nozīme veselības uzturēšanā
- Kā uzturēt veselīgu gremošanas traktu un mikrobiomu tajā
- Kā orientēties veikalu plauktos un mācēt atšķirt vērtīgos produktus no nevērtīgajiem
Lekciju vadīs Baiba Grīnberga – uztura speciāliste, fizioloģe, "Manas Garšas" radītāja un vadītāja, kā arī docētāja Biznesa augstskolā Turība (Veselības aprūpes nodaļā).