Otrdiena, 28.04.2026 21:04
Gundega, Terēze
Otrdiena, 28.04.2026 21:04
Gundega, Terēze
Otrdiena, 28. aprīlis, 2026 15:53

"Manas Garšas" piedāvā lekciju "Pretiekaisuma uzturs un garšvielu loma tajā"

"Manas Garšas"
"Manas Garšas" piedāvā lekciju "Pretiekaisuma uzturs un garšvielu loma tajā"
Foto: "Manas Garšas"
Otrdiena, 28. aprīlis, 2026 15:53

"Manas Garšas" piedāvā lekciju "Pretiekaisuma uzturs un garšvielu loma tajā"

"Manas Garšas"

30. aprīlī 18.00 "Manas Garšas" saulainajās un omulīgajās telpās – Ogrē, Grīvas prospektā 4b, notiks vērtīga un izzinoša lekcija par pretiekaisuma uzturu un garšvielu, olīveļļas un citu produktu nozīmi tajā. Lekcija būs ne tikai teorētisku un vērtīgu zināšanu ieguve, bet arī praktiska darbošanās ar plašu garšvielu un veselību veicinošu produktu klāstu, un arī degustācijas!

Lekcijas laikā runāsim par šādām aktuālām tēmām:

  • Kādi produkti veicina iekaisuma procesus organismā; kā tos atpazīt
  • Ko nozīmē hronisks iekaisums un kas vēl to var provocēt
  • Kādām veselības likstām jāsāk pievērst uzmanību ļoti laicīgi
  • Kāda ir garšvielu, citu vērtīgu augu un olīveļļas nozīme veselības uzturēšanā
  • Kā uzturēt veselīgu gremošanas traktu un mikrobiomu tajā
  • Kā orientēties veikalu plauktos un mācēt atšķirt vērtīgos produktus no nevērtīgajiem

Lekciju vadīs Baiba Grīnberga – uztura speciāliste, fizioloģe, "Manas Garšas" radītāja un vadītāja, kā arī docētāja Biznesa augstskolā Turība (Veselības aprūpes nodaļā).

Piesakies šeit

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?