Matu veidošana mājās: daži noderīgi padomi

Matu veidošana mājās: daži noderīgi padomi

Matu veidošana, iespējams, ir viens no grūtākajiem skaistumkopšanas darbiem, kuru labprāt vienmēr uzticētu frizieriem, jo viņi prot ar to lieliski tikt galā. Tomēr frizētavas apmeklējumu ik pēc pāris dienām vairums no mums nevar atļauties ne laika, ne finansiālā ziņā, tāpēc nākas vien apgūt prasmes matu veidošanai mājās. Lai veidot matus būtu vieglāk, kā arī šis process būtu matiem iespējami saudzīgs, ieteicams ņemt vērā dažus padomus.

Ieguldiet naudu kvalitatīvās matu veidošanas ierīcēs
Ja jūsu mati pēc struktūras un griezuma ir tādi, ka tos nepieciešams veidot pēc katras mazgāšanas, tad noteikti ir jāpadomā par kvalitatīvu veidošanas ierīču iegādi. Diemžēl visas matu veidošanas ierīces atstāj ietekmi uz matu veselību, tāpēc vēlams maksimāli samazināt bojājumus, kas rodas veidošanas procesā. Vislabāk to panāksiet, ja lietosiet uzticamu zīmolu matu veidošanas rīkus – fēnus, taisnotājus, lokošanas ierīces.


Kvalitatīvas ierīces uzticami kalpos daudzus gadus, aiztaupīs matu bojājumus un vajadzību ieguldīt naudu matu atveseļošanā, tāpēc, ilgtermiņā skatoties, tas ir izdevīgs pirkums, kuru tiešām ir vērts neatlikt. Augstas kvalitātes fēniem un citām veidošanas ierīcēm daudz precīzāk iespējams regulēt gaisa plūsmu un karstumu, kā arī tās izgatavotas no materiāliem, kas ir matiem saudzīgāki.


Izmantojiet profesionālus matu veidošanas līdzekļus
Lai pēc veidošanas mati izskatītos labi, frizūra turētos un mati tiktu pasargāti, ir jālieto piemēroti līdzekļi matu veidošanai. Vislabāk, ja tie ir profesionāli līdzekļi matu veidošanai, jo tiem ir īpaši augstas aizsardzības un fiksācijas spējas, kā arī intensīvas iedarbības kopjošās sastāvdaļas. Profesionāli matu veidošanas līdzekļi, protams, ir dārgāki nekā parastajos veikalos nopērkamie, tomēr, ja skatāmies ilgtermiņā un domājam par ieguldījumiem matu veselībā un izskatā, tad šāds pirkums ir ļoti izdevīgs. 
Jāatceras, ka profesionāli līdzekļi matu veidošanai ir jālieto nelielos daudzumus, jo tie ir īpaši efektīvi un bagātīgi, tāpēc ar vienu iepakojumu pietiks tiešām ilgam laikam.


Kādi līdzekļi matu veidošanai ir obligātais minimums? Viens no tiem ir līdzeklis, kas aizsargā matus no karstuma ietekmes. Ja žāvējat matus ar fēnu, izmantojat taisnotāju vai lokotāju, mati noteikti ir jāpasargā. Pārējie līdzekļi jau atkarīgi no matu griezuma un frizūras, kura tiek veidota. Tās var būt matu putas apjomam, želejas un lakas fiksācijai, līdzekļi loku kopšanai un fiksēšanai.


Atcerieties par pareizu matu žāvēšanas tehniku
Lai izdotos labi ieveidot matus, padarīt tos gludus, vijīgus un skaistus, kā arī saglabāt to veselību ilgtermiņā, jāatceras par dažiem matu žāvēšanas un veidošanas knifiņiem, kurus izmanto frizieri.
Pielietojiet tos arī mājās, lai iegūtu skaistu frizūru.
• Mati pēc mazgāšanas kārtīgi jānosusina mīkstā un labi absorbējošā dvielī.
• Nevajag slapjus un mitrus matus intensīvi berzēt, jo tas bojā matu struktūru un padara tos spurainus.
• Veidošanas laikā matus nevajag pārkarsēt, labāk izmantot vidēju un vēsāku gaisa plūsmu.
• Nav ieteicams žāvēt matus ar galvu uz leju, bet gan pieliecot galvu uz vienu vai otru pusi un ar ķemmi piešķirot matiem apjomu pie saknēm.
• Lai iegūtu gludus, apjomīgus un spīdīgus matus, jāizmanto fēna uzgalis, kas koncentrē gaisa plūsmu. Žāvēšana jāveic pa šķipsnām ar ķemmi, virzoties no saknēm uz galiem. Jo lielāks būs ķemmes diametrs, jo kuplākus matus izdosies ieveidot.

