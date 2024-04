Mīkstā sastāva riepas ogrenet.lv

Riepu servisos ir iespējams atrast dažāda veida ziemas riepas. Atliek vien saprast, kurš no visiem riepu tipiem būs vispiemērotākais, bet riepu iegāde vairāk nesagādās raizes. Arīvissezonu riepas, tiek iedalītas pie ziemas riepām, taču to sastāvs ir daudz savādāks kā ziemas riepām to klasiskajā izpratnē.