Kāda veida jumta segums ir bitumena šindeļi
Bitumena šindeļus var iedalīt pie jaunās paaudzes mīkstajiem jumta segumiem. Šindeļu pamatā ir materiāls, kas piesūcināts ar bitumu, kam pievienoti polimēri, un pārklāts ar keramikas granulām, piešķirot šindeļiem gan vēlamo krāsu, gan elastību. Kvalitatīvāko bitumena šindeļu pamatā izmanto stikla šķiedru, jo tā garantē augstu izturību pret liekšanu. Ražošanas procesā iespējams izgatavot šindeļus dažādās formās un krāsās, līdz ar to pieejami izturīgi jumta segumi katra klienta gaumei un jumta specifikai.
5 galvenās IKO bitumena šindeļu priekšrocības
• Var kalpot līdz pat 30 gadiem
Bitumena šindeļi ir jumta segums, kas var kalpot no 15 līdz pat 30 gadiem atkarībā no izvēlētā šindeļu veida. Šajā laikā nebūs jāsatraucas par jumta seguma izskatu, izturību un kvalitāti. Tas ir ilgmūžīgs risinājums un izdevīgs ieguldījums ēkas apdarē.
• Izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem
Savu popularitāti tirgū IKO jumta segumi iekarojuši tieši ar to, ka ir ideāli piemēroti pat skarbākajiem laika apstākļiem. Vējš, lietus, sniegs un citi izaicinoši apstākļi bitumena šindeļiem nav drauds, tāpēc īpaši iecienīti piekrastēs, Skandināvijā un skarbākos reģionos.
• Daudzveidīgi dizaini un krāsu toņi
Jumta segumam jābūt ne tikai izturīgam un ilgmūžīgam, bet arī gaumīgam. IKO sortimentā esošie bitumena šindeļi pieejami plašā dabisku toņu izvēlē un formās (rombveida, šūnu un klasiskie), tāpēc tie būs gaumīgs un pievilcīgs akcents ikvienam īpašumam.
• Piemēroti jebkuras sarežģītības jumtam
Bitumena šindeļi savas elastības un daudzveidīgo formu dēļ ir jumta segums, kas piemērots jebkuras sarežģītības jumtam. Ar šindeļiem iespējams noklāt pat īpaši slīpus vai lēzenus jumtus, tornīšus, mansardus un pat vertikālas fasādes, ja tas nepieciešams.
• Viegla uzklāšanas tehnika
IKO bitumena šindeļi ir viegli uzklājami, pateicoties to īpaši izstrādātajai formai un dubultajai naglošanas joslai. Tāpat ražotājs piedāvā visus vajadzīgos papildmateriālus jumta pareizai, ātrai un ērtai uzklāšanai.
Plašs IKO šindeļu sortiments pie “RIPO International”
"RIPO International" jau daudzus gadus saviem klientiem piedāvā augstas kvalitātes preces mājas un teritorijas labiekārtošanai, kā arī būvniecībai. “RIPO International” ir viens no oficiālajiem IKO produktu izplatītājiem Latvijā un piedāvā plašu bitumena šindeļu klāstu par izdevīgām cenām. Sortimentā iekļauti populārākie IKO jumta segumi.
Laminētie divslāņu IKO šindeļi šobrīd ir vieni no pieprasītākajiem. Tie spēj veidot vizuāli dinamisku efektu un izcelt jumta aprises, tāpēc lieliski izskatās uz jebkura jumta, it īpaši neparastas arhitektūras objektiem. Tiem ir izturīga 5 joslu līmes sistēma ātrai un precīzai šindeļu uzklāšanai.
Rombveida IKO šindeļi atšķiras ar unikālu šūnas izskatu. Tā ne tikai piešķir jumtam dinamisku formu, bet arī piesaista skatienu, tāpēc šis šindeļu veids būs īstā izvēle, ja vēlas savam īpašumam gaumīgu un apkārtējiem pamanāmu akcentu. Segums ir īpaši izturīgs un elastīgs zemās temperatūrās, kā arī savas formas dēļ piemērots mazām virsmām un zema slīpuma jumtiem.
Tradicionālie IKO šindeļi lieliski absorbē skaņu un saules ietekmē nezaudē savu skaisto krāsu, tāpēc pat pēc daudziem gadiem izskatīsies tikpat labi kā pirmajā dienā. Tie piemēroti jebkura veida fasādēm.
Piedāvājumā plašs dizainu un krāsu klāsts.