Modes padomi vīriešiem
Lai atstātu labu iespaidu un izskatītos lieliski, nebūt nav jāizvēlas ekstravagants apģērbs vai jāizveido plaša garderobe. Vienkāršība var būt vīrieša labākais sabiedrotais.
● Izmantojiet neitrālas krāsas. Pelēki, brūni, bēši un balti toņi var būt tieši tas, kas vajadzīgs.
● Ņemiet vērā savu ķermeņa uzbūvi. Nevalkājiet pārāk platas vai ciešas drēbes.
● Saskaņojiet apavus ar jostu. Apavus un jostu izvēlieties vienā krāsā - tas palīdz saglabāt harmoniju koptēlā. Tāpat arī pie gaišas krāsas apģērba nevajadzētu vilkt tumšus apavus.
● Neaizmirstiet par saulesbrillēm. Priekšroku dodiet klasiska stila brillēm neitrālās krāsās, kas lieliski papildinās Jūsu koptēlu. Savu tēlu varat papildināt arī ar cepuri.
Apģērba izvēlē liela nozīme ir arī dzīvesveidam. Piemēram, ja ikdienā Jums jāģērbj uzvalks, tad garderobe būs jāveido pēc pavisam citiem principiem nekā tad, ja ikdienā dodat
priekšroku ikdienišķam vai sportiskam stilam.
Kā izvēlēties piemērotāko apģērbu?
Lai veikalu piedāvājumā orientēties būtu vienkāršāk, pirms tam Jums vajadzētu būt skaidrībai par to, kas tieši Jums vajadzīgs.
● Definējiet savu stilu - izvērtējiet savu dzīvesveidu un ikdienā veicamās aktivitātes, lai saprastu, kāds apģērbs būs Jums piemērotākais;
● Ziniet savu izmēru - veiciet mērīšanos, lai zinātu, kāda veida apģērbs Jums vajadzīgs.
Ja iepērkaties interneta veikalos, ņemiet vērā tur pieejamās apģērbu izmēru tabulas;
● Pievērsiet uzmanību kombinācijām - garderbobe ir uzskatāma par veiksmīgi izveidotu tad, ja apģērbu var savstarpēji kombinēt. Ja izvēlēsieties apģērbu neitrālos toņos, papildinot to ar atbilstošiem aksesuāriem, Jums noteikti izdosies.
