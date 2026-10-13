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Otrdiena, 13. oktobris, 2026 14:02

Muzikantu atgadījumu stāsti un iemīļotas dziesmas – “BIJA TĀDS GADĪJUMS...” jau sestdien Ogres Kultūras centrā

OgreNet
Muzikantu atgadījumu stāsti un iemīļotas dziesmas – “BIJA TĀDS GADĪJUMS...” jau sestdien Ogres Kultūras centrā
Publicitātes foto
Otrdiena, 13. oktobris, 2026 14:02

Muzikantu atgadījumu stāsti un iemīļotas dziesmas – “BIJA TĀDS GADĪJUMS...” jau sestdien Ogres Kultūras centrā

OgreNet

Sestdien, 17. oktobrī, plkst. 19.00, Ogres Kultūras centrā notiks muzikālais sarunu šovs “BIJA TĀDS GADĪJUMS... | muzikantu brīnišķīgie piedzīvojumi”, aicinot skatītājus ielūkoties mūziķu dzīves aizkulisēs un dzirdēt stāstus, kas parasti paliek ārpus skatuves gaismām. Kas patiesībā notiek pēc koncertiem? Kādi kuriozi piedzīvoti uz skatuves, aizkulisēs un turnejās? Un par ko mūziķi parasti publiski nerunā?

Gadu gaitā uz skatuves un ārpus tās piedzīvots ne mazums – negaidītas situācijas koncertos, piedzīvojumi turnejās, kolēģu izjokošana, aizkulišu kuriozi un notikumi, par kuriem skatītāji lielākoties tā arī neuzzina.

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Ogrē savos stāstos dalīsies skatītāju iemīļotie dziedātāji Olga Rajecka, Normunds Rutulis un Normunds Jakušonoks, kuri sarunā ar atraktīvo vakara vadītāju Mārtiņu Kanteru atklās gan amizantus un pārsteidzošus, gan reizēm arī neticamus atgadījumus no koncertiem, turnejām, aizkulisēm un mūziķu ikdienas.

“BIJA TĀDS GADĪJUMS...” nebūs tikai sarunas – vakara gaitā stāstus papildinās mūzika. Solistu izpildījumā skanēs skatītāju iemīļotas dziesmas “Gadījuma orķestra” pavadījumā, vienā vakarā apvienojot dzīvo mūziku, humoru un stāstus par mūziķu dzīvi ārpus skatuves.

Ielūkojies, kas Tevi sagaida sestdien - VIDEO

Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīzes” kasēs un tiešsaistē

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