Muzikantu atgadījumu stāsti un iemīļotas dziesmas – “BIJA TĀDS GADĪJUMS...” jau sestdien Ogres Kultūras centrā

Gadu gaitā uz skatuves un ārpus tās piedzīvots ne mazums – negaidītas situācijas koncertos, piedzīvojumi turnejās, kolēģu izjokošana, aizkulišu kuriozi un notikumi, par kuriem skatītāji lielākoties tā arī neuzzina.
Ogrē savos stāstos dalīsies skatītāju iemīļotie dziedātāji Olga Rajecka, Normunds Rutulis un Normunds Jakušonoks, kuri sarunā ar atraktīvo vakara vadītāju Mārtiņu Kanteru atklās gan amizantus un pārsteidzošus, gan reizēm arī neticamus atgadījumus no koncertiem, turnejām, aizkulisēm un mūziķu ikdienas.
“BIJA TĀDS GADĪJUMS...” nebūs tikai sarunas – vakara gaitā stāstus papildinās mūzika. Solistu izpildījumā skanēs skatītāju iemīļotas dziesmas “Gadījuma orķestra” pavadījumā, vienā vakarā apvienojot dzīvo mūziku, humoru un stāstus par mūziķu dzīvi ārpus skatuves.
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