Kultūras programmās šajā gadā izskanēs duets Mediante, Erna Daugaviete, Paula Saija un Jānis Pastars, Sabine Krilova un grupa, Kristaps Gustavs Kiršteins un Elīna Gruzniņa, trio Adrija Apine, Māra Madara Imša, Samanta Ceruka un muzikālā apvienība “Tepat”.Par tradīciju kļuvušais svētku tirdziņš arī šogad ar vispusīgu mājražotāj un amatnieku produkciju.
Peoniju kolekcija ar īpašām vietējām un starptautiski atzītām šķirnēm savu ziedēšanas stāstu arborētumā sākusi 2006.gadā, kad Aldoņa Vēriņa vadībā iestādītas pirmās dažādības, kas uz šodienu ir viena no lielākajām publiski pieejamajām kolekcijām. Peonijas savā ziedēšanas skaistumā priecē visa mēneša garumā, kamdēļ arī svētku programma aicina katrā nedēļas nogalē.
Līdz ar plašo svētku programmu lielākas un mazākas grupas aicinātas doties iepriekš pieteiktā izglītojošā ekskursijā gida vadībā vai braucienā ar elektrisko auto. Skaistiem satikšanās un svinību brīžiem teritorijā iekārtotas piknika vietas.
Šogad, pirmo reizi, katru nedēļas nogali apmeklētājiem būs atvērta sēklu namiņa ekspozīcija no 10.00 līdz 17.00. Sēklu namiņa ēka ir viss vecākā no ēkām un ilgu laiku kalpojusi par dendrologa un kolekcijas speciālistu daba vietu. Namiņā varēs iepazīt gan sēklu, augļu un čiekuru dažādību, gan ievākšanas procesā.
Mazākie pētnieki kopā ar ģimeni, meklējot “Ģimenes rallijs” orientēšanās spēles punktus, dārzu iepazīst no pavisam cita skatu punkta, nepaejot garām 25 metrus augstajam skatu tornim un izskrienot labirinta takas. Visa mēneša garumā radošajā viesistabā – arborētuma stikla terasē norisināsies radošās darbnīcas.
Ieeja arborētumā ar ieejas biļeti, ar iegādes iespējām gan kasē, gan elektroniski bezrindas.lv.
Darba dienās pēc ikdienas cenrāža (skat.te saite uz – Atpūta Latvijas valsts mežos - Latvijas valsts mežu arborētums Kalsnavā ).Sestdienās un svētdienās pieaugušie 10.00 eiro, skolēni, studenti, pensionāri 5.00 eiro, bērni līdz 7 gadiem bez maksas.
Darba laiks pirmdiena – trešdiena 10.00-17.00, ceturtdiena – svētdiena 10.00-20.00.
Lai košs satikšanās prieks LVM arborētumā Kalsnavā. Uz tikšanos.