Pirmdiena, 1. jūnijs, 2026 12:07

No Volkswagen līdz Porsche: Top 5 izvēles mazlietotu auto tirgū

Mazlietotu automobiļu tirgus Latvijā turpina augt, un tam ir vairāki loģiski iemesli. Jaunu auto cenas pēdējos gados ievērojami pieaugušas, savukārt kvalitatīvi divus līdz piecus gadus veci automobiļi ļauj iegūt modernu aprīkojumu, drošības tehnoloģijas un komfortu par ievērojami zemākām izmaksām. Turklāt daudzi mazlietoti auto vēl aizvien saglabā ražotāja garantiju.

Pircēji arvien biežāk izvēlas nevis vecākus un lētākus spēkratus, bet gan jaunākus, ekonomiskākus un labāk aprīkotus modeļus. Īpaši pieprasīti ir krosoveri, hibrīdi un premium segmenta automobiļi, kas piedāvā labu līdzsvaru starp komfortu, ekspluatācijas izmaksām un vērtības saglabāšanu.

Kāpēc mazlietoti auto kļūst arvien populārāki

Mazlietots automobilis daudziem kļūst par pragmatisku kompromisu starp cenu un kvalitāti. Pirmajos ekspluatācijas gados automašīna piedzīvo straujāko vērtības kritumu, tāpēc otrreizējā tirgū iespējams iegādāties labi aprīkotu modeli par ievērojami pievilcīgāku cenu nekā salonā.

Svarīga priekšrocība ir arī plašā izvēle. Tirgū pieejami gan ekonomiski pilsētas auto, gan premium klases sedani un apvidus automobiļi ar bagātīgu aprīkojumu. Turklāt pircēji arvien vairāk novērtē modeļus ar pārskatāmu servisa vēsturi un pārbaudāmu izcelsmi.

Izvēloties mazlietotu auto, pircēji visbiežāk pievērš uzmanību:

  • degvielas patēriņam un ekspluatācijas izmaksām;
  • uzticamībai un servisa izmaksām;
  • drošības aprīkojumam;
  • automobiļa atlikušajai vērtībai pēc vairākiem gadiem;
  • komfortam un tehnoloģijām ikdienas lietošanā.

Volkswagen Golf kā universāla klasika ikdienai

Viens no stabilākajiem favorītiem mazlietotu auto segmentā joprojām ir Volkswagen. VW Golf gadiem ilgi saglabājis reputāciju kā praktisks, ekonomisks un uzticams automobilis gan pilsētai, gan garākiem braucieniem.

Īpaši pieprasīti ir pēdējo paaudžu modeļi ar ekonomiskiem benzīna vai dīzeļa dzinējiem, kā arī hibrīdversijas. Golf priekšrocība ir plašais rezerves daļu piedāvājums, salīdzinoši saprātīgas uzturēšanas izmaksas un laba likviditāte otrreizējā tirgū.

Autovadītāji novērtē arī ergonomisku salonu, modernu multimediju sistēmu un komfortablu vadāmību. Tas ir automobilis, kas piemērots gan jaunām ģimenēm, gan uzņēmumu autoparkiem.

Porsche Cayenne – premium komforts ar sportisku raksturu

Premium segmentā populāri ir Porsche automobiļi, tostarp Porsche Cayenne. Lai gan jauna Cayenne cena ir ļoti augsta, dažus gadus veci modeļi kļūst ievērojami pieejamāki, saglabājot luksusa klases priekšrocības.

Cayenne apvieno sportisku dinamiku ar iespaidīgu komfortu un praktiskumu. Tas ir automobilis, kas vienlīdz labi jūtas gan pilsētā, gan uz šosejas. Īpaši pieprasītas ir hibrīda versijas, kas palīdz samazināt degvielas patēriņu un ekspluatācijas izmaksas.

Pircēji premium segmentā arvien vairāk novērtē:

  • pilnpiedziņu un stabilitāti dažādos laikapstākļos;
  • augstu drošības līmeni;
  • komfortablu salonu un kvalitatīvus apdares materiālus;
  • modernas vadītāja palīgsistēmas;
  • zīmola prestižu un vērtības saglabāšanu.

Lai gan Porsche uzturēšanas izmaksas ir augstākas nekā masu segmenta automobiļiem, daudzi pircēji to uzskata par ieguldījumu komfortā un braukšanas kvalitātē.

Toyota RAV4 un Volvo XC60 drošības un ekonomijas cienītājiem

Mazlietotu krosoveru segmentā ļoti pieprasīts ir Toyota RAV4. Hibrīda versijas īpaši iecienītas zemā degvielas patēriņa un uzticamības dēļ. RAV4 ir praktisks ģimenes automobilis ar plašu salonu un salīdzinoši zemām uzturēšanas izmaksām.

Savukārt Volvo XC60 piesaista pircējus ar drošības tehnoloģijām un komfortu. Volvo modeļi tradicionāli asociējas ar augstu pasīvās drošības līmeni, bet jaunākās paaudzes piedāvā arī modernu dizainu un ekonomiskus dzinējus.

Abi modeļi labi saglabā vērtību otrreizējā tirgū, kas pircējiem ir svarīgs arguments ilgtermiņā.

BMW 5. sērija – biznesa klases SUV favorīts

Starp biznesa klases mazlietotajiem automobiļiem stabilu vietu saglabā BMW 5 Series. Šis modelis ir populārs autovadītāju vidū: tas simbolizē tādas īpašības kā jauda un ērtības, dizains un elegance.

Jaunāko paaudžu modeļi piedāvā plašu tehnoloģiju klāstu, tostarp digitālos paneļus, adaptīvo kruīza kontroli, modernās drošības sistēmas un ekonomiskus dzinējus. Īpaši pieprasīti ir dīzeļdzinēji ar automātisko pārnesumkārbu, kas piemēroti gariem pārbraucieniem.

Eksperti norāda, ka tieši biznesa klases mazlietotie auto bieži nodrošina ļoti labu cenas un aprīkojuma attiecību, jo sākotnējais vērtības kritums premium segmentā ir īpaši straujš.

Mazlietotu auto tirgus tuvākajos gados, visticamāk, saglabās augstu aktivitāti. Pircēji arvien vairāk meklēs ekonomiskus, drošus un tehnoloģiski modernus modeļus, vienlaikus pievēršot uzmanību arī ekspluatācijas izmaksām un automobiļa vērtības saglabāšanai nākotnē.

