Auto moto izklaide vīriešiem
Lielākā daļa vīriešu aizraujas ar auto lietām. Kāpēc gan neuzdāvināt kādu aizraujošu aktivitāti, kas ļaus iegūt vēl nebijušas emocijas? Tiem vīriešiem, kurus aizrauj ekstrēmas aktivitātes, noteikti patiks dāvanu karte ekstremālai braukšanai, drifts vai izbrauciens ar džipu. Lieliska dāvana būs arī braukšana ar kartingu, kvadraciklu vai bagiju. Savukārt, ja meklē praktisku dāvanu, tad ir vērts uzdāvināt braukšanas nodarbības un kursus vai automašīnas apkopi. DavanuSala.lv piedāvā plašu dāvanu klāstu, kuru noteikti novērtēs ikviens vīrietis, kuru aizrauj automašīnas.
Dāvanas tiem, kuri vēlas lidot
Ja vīrietis jau sen ir izteicis ideju, ka labprāt kādu reizi dzīvē izlektu ar izpletni vai ļautos kādai citai trakulīgai izklaidei gaisā, noteikti ir vērts ielūkoties DavanuSala.lv lidojumu dāvanu klāstā. Tur atradīsi gan lēcienu ar izpletni, gan lidojumu ar lidmašīnu, gaisa balonu, paraplānu vai planieri, gan lidojumu simulatorā. Šāds piedzīvojums dāvanas saņēmēja atmiņās noteikti paliks uz ilgu laiku.
DavanuSala.lv ir sarūpējuši dažādus piedzīvojumus vīriešiem. Tev ir iespēja izvēlēties kādu no piedzīvojumiem: ūdens izklaide, nakšņošana un atpūta, šaušanas izklaide u.c. Esam pārliecināti, ka atradīsi aizraujošu piedzīvojumu jebkuram vīrietim viņa īpašajos svētkos!