Ir cilvēki, kuri zīmē, ir cilvēki, kuri dzied, citi spēlē klavieres, kāpj kalnos, brauc ar riteni vai dodas garās pastaigās. Katrs bauda dzīvi pēc savas patikas un iespējām. Bet, ja dzīves straujie līkloči tevi izmet no laivas un esi pusmūžā spiests rast risinājumu, bieži vien iestājas strupceļš.
Kad apņēmības pilns dodies uz banku prasīt aizdevumu, bet tev to nedod, jo esi par vecu, un tev nav ne galvotāja, ne ķīlas, un māsa bezspēcībā tev uz pleca jau liek savu smagnējo roku, lai spiestu uz ceļiem, tu izmisuma dzīts bankas direktoram acīs vien vari izdvest: “Ja nedosi man kredītu, es savaldzināšu un pārgulēšu ar tavu sievu!’’
Šī būs patiesi aizraujoša divu aktieru izdzīvošanas cīņa.
“Strādājot ar Žordī Galserāna lieliski sarakstīto lugu “Uz visu banku!” (oriģ. nosaukums “Kredīts”), mani kā režisoru vienmēr saista iespēja parakties dziļāk par virsējo kārtu. Un, ja izdodas tikt līdz pat kodolam, tad gandrīz vienmēr rezultātā gandarījums ir daudz lielāks. Šī reize nav izņēmums, turklāt veidot izrādi kopā ar diviem savas paaudzes vadošajiem aktieriem - Arti Robežnieku un Normundu Laizānu, ir ne vien nebijusi pieredze, bet arī radošs izaicinājums, jo abi meistari savas dzīves labākos gadus atdevuši skatuves dēļiem un pazīst “drēbi”, tādējādi teicami papildina kopdarbu ar savu pienesumu. Šī luga ir viltīga. Labā nozīmē, protams. Tā izklaidē, sapurina, uzdod jautājumus. Mūsu kopīgi izvēlētais izrādes žanra apzīmējums “nopietna komēdija” nav nejaušs. Tas dod iespēju caur jokiem parunāt par nopietnām lietām, un arī otrādi,” savu ideju un lugu raksturo izrādes režisors Intars Rešetins-Pētersons.
Izrāde notiks 24. janvārī plkst. 19.00 Ogres Kultūras centrā.
Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzes kasēs un internetā - www.bilesuparadize.lv