Ceturtdiena, 30.10.2025 14:02
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30.10.2025 14:02
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 13:01

Ogres Veselības centrs - speciālisti, diagnostika un rehabilitācija vienuviet

Ogres Veselības centrs
Ogres Veselības centrs - speciālisti, diagnostika un rehabilitācija vienuviet
Foto: Ogres Veselības centrs
Ceturtdiena, 30. oktobris, 2025 13:01

Ogres Veselības centrs - speciālisti, diagnostika un rehabilitācija vienuviet

Ogres Veselības centrs

Veselība ir mūsu lielākā vērtība, un ikviens no mums vēlas būt drošs, ka vajadzības brīdī kvalitatīva medicīniskā palīdzība ir pieejama tuvumā. Ogres Veselības centrs (OVC) ir kļuvis par uzticamu un neatņemamu Ogres novada veselības aprūpes daļu, piedāvājot plašu pakalpojumu klāstu un augsti kvalificētu speciālistu atbalstu.

Ogres Veselības centrs nodrošina visaptverošu aprūpi – no profilakses un diagnostikas līdz ārstēšanai, rehabilitācijai un aprūpei mājās.

Mūsu centrā vienuviet pieejami daudzi dažādu jomu speciālisti, lai palīdzība būtu ātri un ērti sasniedzama. Pie mums pieņem:

Precīza diagnostika ir efektīvas ārstēšanas pamats. OVC piedāvā modernas izmeklēšanas metodes:

OVC speciālisti veic plašu medicīnisko procedūru klāstu, kas palīdz precizēt diagnozi, mazināt simptomus un veicināt atveseļošanos:

Centrā piedāvā specializētas injekciju terapijas gan veselības uzlabošanai, gan estētiskām vajadzībām.

Pēc slimībām, traumām vai operācijām īpaši svarīga ir atjaunošanās. OVC piedāvā:

Darbiniekiem, kas pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem vai strādā paaugstināta riska apstākļos, OVC nodrošina obligāto veselības pārbaudi (OVP).

Pacientiem, kuri atveseļojas pēc operācijām vai smagām slimībām, piedāvājam mājas aprūpi. Kvalificēti speciālisti sniedz palīdzību dzīvesvietā:

  • Injekcijas un intravenozas infūzijas
  • Brūču, izgulējumu un šuvju aprūpi
  • Asins analīžu noņemšanu
  • Pacienta un tuvinieku izglītošanu par aprūpi mājas apstākļos
  • Fizioterapeita pakalpojumus
  • Ergoterapeits pakalpojumus

Ogres Veselības centrs – profesionāla komanda Jūsu veselībai!

Mūsu mērķis ir nodrošināt pieejamu, drošu un daudzpusīgu medicīnisko aprūpi ikvienam. Neatlieciet rūpes par savu veselību – mēs esam tepat, Ogrē.

Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre
Tālrunis: +371 25 155 070

E pasts:

Mājas lapa: www.ovc.lv

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?