Ogres Veselības centrs nodrošina visaptverošu aprūpi – no profilakses un diagnostikas līdz ārstēšanai, rehabilitācijai un aprūpei mājās.
Mūsu centrā vienuviet pieejami daudzi dažādu jomu speciālisti, lai palīdzība būtu ātri un ērti sasniedzama. Pie mums pieņem:
- Kardiologs
- Aritmologs
- Ginekologs, Dzemdību speciālists
- Dermatologs, Venerologs
- Internists
- Reimatologs
- Hematologs
- Neirologs
- Ķirurgs
- Bērnu ķirurgs
- Traumatologs, ortopēds
- Proktologs
- Urologs
- Ģimenes ārsts
- Arodārsts
- Otolaringologs (LOR)
- Radiologs
- Rehabilitologs
- Gastroenterologs
Precīza diagnostika ir efektīvas ārstēšanas pamats. OVC piedāvā modernas izmeklēšanas metodes:
- Ultrasonogrāfija (USG)
- Elektrokardiogrāfija (EKG)
- Holtera monitorēšana sirds ritma un darbības novērtēšanai
OVC speciālisti veic plašu medicīnisko procedūru klāstu, kas palīdz precizēt diagnozi, mazināt simptomus un veicināt atveseļošanos:
- biopsijas
- blokādes (sāpju un iekaisuma mazināšanai)
- brūču un traumu aprūpi
- injekcijas
- trombozētu hemoroidālo mezglu incīziju
- dermatoskopiju
- kriodestrukciju un citas.
Centrā piedāvā specializētas injekciju terapijas gan veselības uzlabošanai, gan estētiskām vajadzībām.
- Hialuronskābes injekcijas locītavām – berzes mazināšanai un kustību uzlabošanai
- CINGAL injekcijas –sāpju mazināšanai un ilgstošai aizsardzībai,
- PRP (ar trombocītiem bagātinātas plazmas) terapija – injicēta problemātiskajās zonās – ādā, locītavās vai cīpslās, audu reģenerācijas veicināšanai, ādas elastības, mitruma un tvirtuma uzlabošanai, kolagēna sintēzes veicināšanai,
- Kenalog injekcijas – lokālai pretiekaisuma iedarbībai,
- Botulīna toksīnainjekcijas – estētiskajā medicīnā mazināt grumbas un uzlabot sejas izteiksmi un medicīna dažādu veselības problēmu mazināšanai.
Pēc slimībām, traumām vai operācijām īpaši svarīga ir atjaunošanās. OVC piedāvā:
- fizioterapiju (vingrošanu) un fizikālo terapiju
- ergoterapiju
- masāžu
- limfodrenāžu manuālo un mehānisko (“gaisa zābaki”)
- logopēda un audiologopēda pakalpojumus
- klīniskā psihologa konsultācijas.
Darbiniekiem, kas pakļauti kaitīgiem darba vides faktoriem vai strādā paaugstināta riska apstākļos, OVC nodrošina obligāto veselības pārbaudi (OVP).
Pacientiem, kuri atveseļojas pēc operācijām vai smagām slimībām, piedāvājam mājas aprūpi. Kvalificēti speciālisti sniedz palīdzību dzīvesvietā:
- Injekcijas un intravenozas infūzijas
- Brūču, izgulējumu un šuvju aprūpi
- Asins analīžu noņemšanu
- Pacienta un tuvinieku izglītošanu par aprūpi mājas apstākļos
- Fizioterapeita pakalpojumus
- Ergoterapeits pakalpojumus
Ogres Veselības centrs – profesionāla komanda Jūsu veselībai!
Mūsu mērķis ir nodrošināt pieejamu, drošu un daudzpusīgu medicīnisko aprūpi ikvienam. Neatlieciet rūpes par savu veselību – mēs esam tepat, Ogrē.
Adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre
Tālrunis: +371 25 155 070
Mājas lapa: www.ovc.lv