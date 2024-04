"Ogres Vēstis Visiem" 15.augusta numurā:

Politiski represēto personu salidojumā Krievijas uzsāktais karš Ukrainā bija viens no centrālajiem tematiem. Pasākuma dalībnieku runās ieklausās (no labās) Ivars Kaļķis, Egils Levits, Raimonds Vējonis, Egils Helmanis. Foto no Ikšķiles Tautas nama arhīva