* Ogres teātris Ogres pilsētas svētkos pateicas mediķiem un sociālajiem darbiniekiem
"Tas ir ļoti pozitīvs žests no Ogres teātra! Mēs esam noilgojušies pēc šāda veida pasākumiem. Es pirmo reizi apmeklēju Ogres teātra izrādi un esmu patīkami pārsteigta par augsto profesionālo sniegumu," atzīst Ogres Dienas centra "Saime" sociālā darbiniece Ilze Grīntāle, piebilstot arī, ka vakcinācija, kura ļāvusi viņai šodien būt šeit, dzīvei piešķīrusi lielāku drošības un atbrīvotības sajūtu.
"Pēc tāda klusuma perioda šī ir brīnišķīga tikšanās gan pašiem, gan arī ar aktieriem," tā Inese Dzene no SIA "Ogres rajona slimnīcas" aptiekas.
* Skanīgie Ogres svētki nosvinēti godam!
Arī šogad, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, lai ikvienam būtu iespēja izbaudīt svētku atmosfēru, iedzīvotāji un pilsētas viesi bija aicināti svētkus svinēt ne tikai pilsētas centrā, bet arī Pārogrē, Jaunogrē un Kartonfabrikas rajonā.
* Ogres novadā turpinās būvniecības darbi un notiek iepirkumu procedūras jauniem darbiem
Pabeigti arī Lāčplēša laukuma pārbūves darbi Lielvārdē, un notiek arī šī objekta nodošana ekspluatācijā.
P.Špakovskis stāsta, ka pilnā apjomā turpinās jaunās Ogres ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas būvniecība, kur notiek pamatu pāļu sistēmas ierīkošana visā ēkas perimetrā, un tuvākajā laikā paredzēts uzsākt sienu izbūves darbus.
* Sēņošanas čempionāts Tomē – 11.septembrī
* Praktiski un noderīgi: Kā pareizi izvēlēties vislabāko arbūzu?
* Sēņu salāti un kabaču receptes ziemai;
* OK "Ogre" orientieristi Jukolas stafetē gūst vēsturisku panākumu;
* Ogrēnietis Dārgais starp Krastu mača labākajiem dankotājiem;
* "Ogres Vilki" izcīna "Latvian Open 2021" kausu par 3.vietu.
