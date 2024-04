"Ogres Vēstis Visiem" 24. maija numurā:

Atjaunotajā ēkā plānots ierīkot Taurupes pagasta novadpētniecības muzeju, kurā nozīmīga vieta būs materiāliem par mākslinieka Vilhelma Kārļa Purvīti dzīvi un daiļradi. (..) . Jāņem vērā arī, ka netālu atrodas V.Purvīša dzimtās mājas "Vecjauži", kas šogad uzdāvinātas Imanta Ziedoņa fondam "Viegli" un pārtaps par Vidzemes sētu. Svarīgi, lai diviem tik nozīmīgiem objektiem, atrodoties netālu vienam no otra, saturs nepārklātos, bet viens otru papildinātu.

* Nākamajai apkures sezonai jāsāk gatavoties laikus;

* Vasaras nogalē Rīgas HES ūdenskrātuvē būs pazemināts līmenis;

* Uzsāks iepirkumu jaunas Dzemdību nodaļas būvniecībai;

* Ogres novadā turpinās būvdarbi, bažas raisa materiālu cenu kāpums

P.Špakovskis piebilst, ka šobrīd, strauji palielinoties materiālu un citu pakalpojumu izmaksām, lielākais izaicinājums būvniecības jomā ir būvniecības objektu sadārdzinājums. "Šobrīd praktiski visi būvdarbu veicēji vēršas pašvaldībā ar iesniegumiem par izmaiņām sākotnēji sagatavotajās būvniecības izmaksu tāmēs. Šos iesniegumus izskatītām un vērtējam. Galvenais izaicinājums būs pabeigt jau uzsāktos darbus būvniecības objektos," atzīst P.Špakovskis.



* 28.maijā – Ķeguma pilsētas svētki "RADI, DARI, RĀDI"

* Madlieniešu Kļaviņu un Rābju ģimenes piedalās "Husqvarna" konkursā

"Husqvarna" rīko konkursu par to, kurai no kaimiņu kopienām šovasar būs iespēja izmēģināt šī uzņēmuma tehniku un pēc tam dalīties ar savu pieredzi. Starp 11 dalībniekiem ir arī madlienieši - draudzīgie kaimiņi no mājām "Kūdras" un "Krauklīši". Balsot par viņiem iespējams sociālajā tīklā “Facebook”, uzņēmuma "Husqvarna" lapā pie attiecīgā ieraksta, kas publicēts 21.maijā, nospiežot «patīk». Nobalsot iespējams līdz 25.maija pulksten 23.59.

* Sports: Šķēpmetēja Gailuma un Ogres handbolistu panākumi.



