Ko darīt brīdī, kad pārrodoties mājās konstatējat, ka atslēga ir nozaudēta vai vēl sliktāk – kāds to ir nozadzis? Pārņem, protams, visai nepatīkamas izjūtas, taču tas nemazina nepieciešamību tikt iekšā savā mājoklī. Šādās reizes palīdzību var meklēt pie rigassoserviss.lv atslēgu meistariem, kuri ātri vien atrisinās jūsu problēmu. Rigassoserviss.lv piedāvā dažāda veida pakalpojumus, kas saistīti ar durvju, slēdzeņu un automašīnu atvēršanu, seifu atslēgu atvēršanu, durvju nomaiņu un to remontu.
Pakalpojums pieejams Rīgā un 50 km rādiusā ap to. Zinoši meistari ar gandrīz 20 gadu gaitā uzkrātām zināšanām palīdzēs tikt galā ar šo bēdu pēc iespējas ātrāk. Vērts pieminēt, ka, lai izmantotu šo pakalpojumu, būs nepieciešams pierādīt, ka esat īrnieks vai īpašnieks.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?


Kad konstatējat nepieciešamību pēc atslēdznieka, pirmais ieteikums ir nemēģināt durvis atmūķēt pašu spēkiem. Tādā veidā tās var aizkrist vēl vairāk un vienīgais veids, kā tās atvērt, būs durvju izlaušana. Pakalpojumu ir ērti pieteikt ne tikai zvanot, bet arī WhatsApp saziņas platformā. Nosūtiet servisam durvju un atslēgas foto, lai varētu piemeklēt vislabāko veidu, kā tās atvērt. Turpat uzreiz tiks nosaukta arī pakalpojuma cena, kas paliks nemainīga, līdz ar to nebūs nepatīkamu pārsteigumu par pēkšņu izmaksu palielināšanos. Pakalpojums tiek sniegts jebkurā diennakts laikā 7 dienas nedēļā, līdz ar to tiek izslēgta iespēja, ka vēlā vakara stundā jāmeklē jauna naktsmītne.


Simtprocentīgs garants durvju atvēršanai
Meistars jebkurā no Rīgas adresēm var ierasties 30 minūšu līdz vienas stundas laikā. Tiek sniegts 100% garants tam, ka durvis tiks atvērtas, neatkarīgi no tā vai runa par māju vai dzīvokli, automašīnu vai seifu. Ražotāji atslēgas un durvju konstrukcijas veido arvien komplicētākas, lai maksimāli izslēgtu nevēlamu viesu ielaušanās risku. Jaunas metodes un tehnikas prasa jaunas zināšanas, ko servisa atslēdznieki regulāri apgūst un pilnveido. Ja nepieciešams un ir vēlēšanās, pēc vecās slēdzenes atvēršanas, ir iespējams veikt slēdzenes maiņu, tāpat pieejama bezmaksas konsultācija arī par citu piemērotu risinājumu izvēli.

