Lasis
Lasis un citi treknie zivju veidi satur vislielāko daudzumu omega-3 taukskābju. Omega-3 ir ārkārtīgi svarīgi jūsu ķermeņa optimālai darbībai.
Lai gan lasis galvenokārt tiek vērtēts par tā labvēlīgo taukskābju sastāvu, tas satur arī milzīgu daudzumu citu uzturvielu. 100 gramu savvaļas laša gabals satur 2,8 gramus omega-3, kā arī daudz augstas kvalitātes dzīvnieku olbaltumvielu un daudz vitamīnu un minerālvielu, ieskaitot lielu daudzumu magnija, kālija, selēna un B vitamīnu.
Ieteicams ēst taukainas zivis vismaz vienu vai divas reizes nedēļā, lai iegūtu visas organismam nepieciešamās omega-3.
Kale salāti
No visiem veselīgajiem lapu zaļumiem karalis ir kāposti kale, jo tajā sastopami daudz vitamīni.
Tas ir bagāts ar vitamīniem, minerālvielām, šķiedrvielām, antioksidantiem un dažādiem bioaktīviem savienojumiem.
100 gramu kāpostu porcijā ir:
· C vitamīns: 200% no RDI
· A vitamīns: 300% no RDI
· K1 vitamīns: 1000% no RDI
· Liels daudzums B6 vitamīna, kālija, kalcija, magnija, vara un mangāna
· Kā arī 2 grami šķiedrvielu, 3 grami olbaltumvielu un tikai 50 kalorijas
Kāposti var būt pat veselīgāki par spinātiem. Abi ir ļoti barojoši, bet kāpostos ir mazāk oksalātu, kas ir vielas, kas zarnās var saistīt minerālus, piemēram, kalciju, neļaujot tiem uzsūkties.
Jūras aļģes
Jūrā ir ne tikai zivis. Tas satur arī milzīgu veģetācijas daudzumu.
Jūras aļģes ir populāras tādos ēdienos kā suši. Daudzi suši ēdieni ietver arī jūras aļģu veidu, kas pazīstams kā nori, ko izmanto kā pārtikas iesaiņojumu. Daudzos gadījumos jūras aļģes ir vēl barojošākas nekā sauszemes dārzeņi. Tas ir īpaši augsts minerālvielu, piemēram, kalcija, dzelzs, magnija un mangāna.
Ķiploki
Tajos ir daudz C, B1 un B6 vitamīnu, kalcija, kālija, vara, mangāna un selēna. Ķiploki satur arī daudz noderīgu sēra savienojumu, piemēram, alicīnu.
Daudzi pētījumi liecina, ka alicīns un ķiploki var pazemināt asinsspiedienu, kā arī kopējo un “slikto” ZBL holesterīnu. Tas arī paaugstina “labo” ABL holesterīnu, potenciāli samazinot sirds slimību risku.