Patēriņa kredīts privātpersonām ir aizņēmums, ko var izmantot lieliem pirkumiem un neplānotu situāciju risināšanai. Patēriņa kredīti tiek atmaksāti ikmēneša maksājumos, parasti
- dažu gadu laikā, taču kredīta atmaksa var aizņemt arī mazāk laika - tas atkarīgs no aizdevuma summas un kredītņēmēja maksātspējas.
Iemesli, kādēļ tiek noformēts patēriņa kredīts, mēdz būt dažādi. Un, lai arī pirms aizdevuma noformēšanas vienmēr svarīgi izvērtēt tā nepieciešamību un savas iespējas veikt savlaicīgu aizdevuma atmaksu, tomēr ir situācijas, kad patēriņa kredīts ir iespēja finansēt projektu vai samaksāt par steidzamu pirkumu, ko citādi nevarētu atļauties. Turpinājumā daži no populārākajiem iemesliem, kādēļ tiek noformēts patēriņa kredīts bez ķīlas.
Nekustamā īpašuma labiekārtošanas darbi
Namīpašniekiem ilgtermiņa kredīts bez ķīlas var noderēt, lai veiktu mājokļa remontu. Šāds risinājums piemērots tad, ja nepieciešamā summa ir salīdzinoši neliela - līdz dažiem
tūkstošiem eiro. Un, ņemot vērā, ka patēriņa kredīts internetā pieejams bez ķīlas un galvojuma, tādā ziņā tas arī ir mazāk riskants kredītņēmējam.
Pārvākšanās izmaksas
Pārcelšanās uz jaunu mājokli saistās ne tikai ar satraucošām emocijām, bet arī ar ievērojamiem izdevumiem. Ja mājoklis tiek īrēts, jārēķinās ar īres maksu un, bieži vien, arī
depozītu. Un, ja mantu ir daudz, nereti vajadzīgi arī transportēšanas pakalpojumi, lai pārvestu iedzīvi uz jauno mājokli.
Protams, atkarībā no situācijas, jārēķinās vēl arī ar citām izmaksām, ko bieži vien nemaz iepriekš nevar paredzēt. Arī šajā gadījumā sirdsmieram un lielākam priekam par jauno
dzīvesvietu var noderēt patēriņa kredīts - ņemot vērā, ka to var noformēt salīdzinoši īsā laikā, tas īpaši noderēs steidzamu jautājumu risināšanai.
Lielāks pirkums
Lai arī ir labi plānot lielākos pirkumus, ne vienmēr tas tā arī izdodas. Pēkšņi saplīsusi veļasmašīna vai salūzis dators - ko darīt, ja nav iespējams gaidīt, kamēr tiks sakrāta nauda
jaunas ierīces iegādei? Arī šajā gadījumā atbilde var būt patēriņa kredīts.
Patēriņa kredīti internetā pieejami plašā izvēlē. Lai saprastu, kurš būs izdevīgākais patēriņa kredīts, der salīdzināt vairākus variantus. Meklējot piemērotāko iespēju, vērts ieskatīties arī VIASMS.lv piedāvājumā - patēriņa kredīts tur pieejams līdz 3000 EUR. Pirms kredīta noformēšanas vienmēr jāizvērtē sava maksātspēja.