No tā, kāds autoserviss tiek apmeklēts, ir atkarīgs ļoti daudz – gan izdevumi, gan remonta rezultāts, gan jūsu drošība uz ceļa. Tāpēc autoserviss jāizvēlas atbildīgi. Kā saprast, kurš pakalpojumu sniedzējs ir uzticams un profesionāls? Esam apkopojuši būtiskus kritērijus, kuriem noteikti ir vērts pievērst uzmanību, izvēloties autoservisu sava spēkrata remontam un apkopei.
• Servisa atrašanās vieta
Lai gan uz labu servisu vairums īpašnieku ir gatavi auto vest pat krietnu gabalu, tomēr atrašanās vieta un attālums no dzīvesvietas ir nozīmīgs faktors, kas ietekmē izvēli. Nododot automašīnu servisā, ikdiena jau neapstājas, tāpat jādodas uz darbu, veikalu un jāveic citi pienākumi, tāpēc ir daudz ērtāk, ja autoserviss ir salīdzinoši netālu – neilgā laikā sasniedzams ar kājām vai sabiedrisko transportu.
• Atsauksmes par autoservisu
Pirms vest auto uz jaunu autoservisu, kura pakalpojumus neesat izmantojuši, labāk izpētīt atsauksmes un iespējamās sūdzības internetā. Ja neapmierinātu ziņojumu ir īpaši daudz, varbūt labāk padomāt, vai vest uz šo vietu savu automašīnu. Protams, ne vienmēr visam var ticēt, bet vienalga šādā veidā varat uzzināt par potenciālajām problēmām. Vēl ieteicams aptaujāt draugus, kolēģus un kaimiņus par servisiem, kurus apmeklē viņi. Tādā veida varat uzzināt par labu autoservisu, kas nemaz nav nonācis jūsu redzeslokā.
• Pakalpojumu klāsts un specializācija
Ne vienmēr visi autoservisi nodrošina pilnu pakalpojumu klāstu. Daži specializējas konkrētos darbos, strādā ar noteiktas markas automašīnām. Pārliecinieties, ka noskatītais serviss tiešām piedāvā tādus pakalpojumus, kas jums ir nepieciešami. Ja jums ir rets vai specifisks auto modelis, kura remonts prasa atbilstošas zināšanas, informējiet par to autoservisu un uzziniet, vai šādi darbi atbilst viņu kompetencei.
• Remonta un rezerves daļu izmaksas
Auto remonts neizbēgami rada izdevumus, kas parasti nav nekādi mazie. Tāpēc jāiepazīstas ar noskatīta autoservisa cenrādi, lai saprastu, ar kādām summām aptuveni rēķināties. Varat arī lūgt servisu veikt diagnostiku un sastādīt tāmi, kuru salīdzināt ar citu servisu piedāvājumiem. Izdarot izvēli, ieteicams nevadīties tikai pēc zemākās cenas, bet ņemt vērā arī citus faktorus, lai atrastu kvalitatīvu pakalpojumu par optimālu cenu.
• Cik ātri var saņemt pakalpojumu
Plānveida auto apkopi vai sagatavošanos tehniskajai apskatei var pieteikt jau savlaicīgi, bet negaidītu problēmu gadījumā būtisks faktors ir tas, cik drīz var saņemt nepieciešamo pakalpojumu. Diez vai būsiet ar mieru gaidīt vairākas nedēļas līdz auto nodošanai servisā, tad vēl remonta laiku un tikmēr iztikt bez automašīnas. Autoserviss, kurš var piedāvāt saprātīgu pakalpojuma saņemšana laiku un izpildes termiņu noteikti ir jūsu uzmanības vērts. Tomēr vērīgiem jābūt arī tad, ja serviss gatavs auto paņemt nekavējoties un darbus paveikt neticami ātri. Tas liek aizdomāties, ka darba šajā servisā kādu iemeslu dēļ nav pārāk daudz.
• Darba kvalitāte un meistaru kompetence
Noskaidrojiet, vai autoservisa aprīkojums ir moderns, vai ir pieejamas speciālas iekārtas un instrumenti, kas ļauj nodrošināt arī jaunāko automašīnu diagnostiku un remontu. Protams, tikpat būtisks ir darbinieku profesionalitātes un kompetences līmenis. Nekautrējieties jautāt, vai mehāniķiem ir atbilstoša izglītība un pieredze darbā tieši ar jūsu automašīnai aktuālajām problēmām. Labs autoserviss nekad nebaidīsies runāt par šo tēmu un uzrādīs sertifikātus.
• Attieksme un komunikācija
Godprātīga attieksme pret klientu – tā mēdz būt problēma autoservisu jomā. Klienti samērā bieži sūdzas par neatbilstošu komunikāciju, krāpšanos un citām problēmām. Jau sākotnēji, sazinoties ar servisu, novērtējiet administrācijas darba stilu, attieksmi, arī meistaru spēju saprotami paskaidrot tehniskus jautājumus bez augstprātības pieskaņas. Profesionāls autoserviss ciena savu klientu, viņa laiku un dara visu, lai sadarbība būtu patīkama un profesionāla. Nebaidieties atteikties no pakalpojuma vietā, kur šādu attieksmi nesaņemat!
