Pirmdiena, 13. oktobris, 2025 15:33

Piedzīvo rudeni pie jūras – Ventspils aicina!

Piedzīvo rudeni pie jūras – Ventspils aicina!
Ventspils ir vilinošs galamērķis ne tikai vasarā – arī rudenī pilsēta atklājas no jauna. Pastaigas gar jūru, viļņu šalkas pie Dienvidu mola rada īpašu noskaņu, bet zeltainie parki aicina baudīt mieru un rudens krāšņumu. Šajā gadalaikā Ventspils dāvā iespēju gūt jaunas emocijas – gan baudot kultūru skaistajā koncertzālē “Latvija” un Teātra namā “Jūras vārti”, gan baudot aktīvo atpūtu. Piedzīvojumu parkā var izmēģināt rodeļu trasi, bet Ūdens piedzīvojumu parks ik dienu sniedz tropisku noskaņu – tur vienmēr ir vasara! Savukārt Ledus hallē ikviens var sajust ziemas tuvošanos un izbaudīt slidošanas burvību. Būsiet gaidīti Ventspilī!

Ūdens piedzīvojumu parks

No trešdienas līdz svētdienai (plkst. 12.00–21.00) apmeklētājiem atvērta ūdens atrakciju un SPA zona. Šeit iespējams:

  • sasildīties saunās, turku pirtī un sāls istabā;
  • izklaidēties mākslīgo viļņu baseinā, slīdradēs un Kalnu upē;
  • atpūsties SPA vannās, aukstā ūdens baseinā vai masāžas dušās;
  • peldēt divos baseinos un sportot atlētikas zālē.

Ūdensparks ir īpaši iecienīts ģimenēm un draugu kompānijām, turklāt klusajā sezonā no trešdienas līdz piektdienai cenas ir par gandrīz 40% zemākas.

Lauku iela 5, Ventspils
Tālr. 25636777
www.udensparks.lv 

Rodeļu trase Piedzīvojumu parkā

Adrenalīna cienītājiem atvērta rodeļu trase – 800 metru gara, ar 360° virāžām, lielisku skatu uz visu pilsētu un iespēju sasniegt ātrumu līdz 40 km/h. Rodeļu kamanas ir divvietīgas un drošas, aprīkotas ar elektronisko bremzēšanas sistēmu.

Rudens un ziemas sezonā individuāliem apmeklētājiem trase darbojas sestdienās un svētdienās no plkst. 12.00 līdz 18.00. Grupām iespējams pieteikties arī darba dienās, rakstot "WhatsApp" uz tālr. 28611333.

Cenas:

  • bērniem (3–7 g.) – bez maksas (kopā ar pieaugušo, kuram jāiegādājas biļete),
  • jauniešiem (8–17 g.) – 3 EUR,
  • pieaugušajiem – 5 EUR.

Kalna “Lemberga hūte” virsotnē iespējams arī baudīt brīnišķīgu panorāmu un apskatīt skulptūru “Staltbriežiem Kurzemē – 100”.
www.piedzivojumuparks.lv 

Rudens mēnešos skolēnu grupām pieejamas īpašas ekskursiju cenas aktīvās atpūtas objektos.
www.ocventspils.lv.  

Ļoti izdevīga ir rudens akcija Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīcā! Tikai oktobrī un novembrī nakšņojot viesnīcā jebkurā nedēļas dienā:

  • divvietīgs numurs komplektā ar ūdens atrakciju un SPA kompleksa apmeklējumu 2 personām – 44 EUR,
  • trīsvietīgs numurs komplektā ar ūdens atrakciju un SPA kompleksa apmeklējumu 3 personām – 66 EUR.

Informācija: www.hotelocventspils.lv  
Rezervācija: tālr. 28337859 
E-pasts:  

Visus Olimpiskā centra “Ventspils” pakalpojumus iespējams arī uzdāvināt, iegādājoties Dāvanu karti elektroniski: www.ocventspils.lv.  

