Floutings ir relaksācija gan ķermenim, gan garam, kādu var iegūt tikai šīs sesijas laikā. Neviens relaksācijas vai atpūtas piedāvājums nav salīdzināms ar floutingu. Šī mierpilnā būšana sākas brīdī, kad Jūs ieguļaties īpašajā floutinga kapsulā, kurā ir 30 cm ūdens. Jums atliek tikai ļauties ūdens burvībai.
Pateicoties tam, ka ūdenim ir pievienots Epsom sāls, kura sastāvā ir magnijs, sērs un skābeklis, Jūs peldat pa ūdens virsu. Jo vairāk šīs sesijas laikā spēsiet atslābināt gan ķermeni, gan prātu, jo dziļāku mieru spēsiet izjust.
Katram cilvēkam pēc šīs peldes ir dažādas sajūtas, bet visus noteikti vieno tas, ka uz brīdi cilvēks var nomainīt realitātes. Un pabūt ar sevi savā pasaulē.
Ieguvumi, kādi ir no floutinga sesijas ir iespaidīgi. Jau iepriekšminētā ķermeņa relaksācija, stresa samazināšanās, uzlabojas nervu sistēma un miegs, sportisko sasniegumu uzlabošanās, ķermeņa detokss, laimes sajūtas veicināšanās un pāri visam meditatīva stāvokļa piedzīvošana.
Jāauzsver, ka visi iepriekšminēti plusi visdrīzāk būs izjūtami tad, ja floutinga sesijas apmeklēsiet regulāri, lai Jūsu ķermenis būtu Jums pateicīgs.
Pierakstieties savai pirmajai vai atkārtotajai sesijai Floaty centrā Rīgā pa tālruni + 371 28 07 76 66 vai izmantojiet reģistrācijas veidlapu, kas atrodama mājas lapā www.floaty.lv. Rūpēm par sevi ir jābūt pirmajā vietā. Jūtoties spēkpilni un harmoniski, Jūs varat palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem.