Kustība kā atslēga uz veselīgu un pilnīgu dzīvi
Kustība senioru dzīvēs nereti tiek apzīmēta kā īpaši būtiska ne tikai veselības un pašsajūtas uzlabošanai, bet arīdzan kopējās dzīves kvalitātes latiņas pacelšanai. Fiziskās aktivātes senioru ikdienai piešķir zināmu devu mundruma, efektīvi palielina ķermeņa muskuļu masu, kā arī liek justies spējīgam un pilnībā gatavam ikvienam ikdienas dzīves izaicinājumam.
Regulāras kustības 50+ vecuma kategorijā lieliski noder arī senioru emocionālā stāvokļa stabilizēšanā, kas visai bieži ir tieši tas iemesls, kādēļ vecāka gada gājuma cilvēki izvēlas izmēģināt spēkus dažnedažādos, viņu vecuma kategorijai piemērotos sporta veidos, piemēram, nūjošanā. Kā jau zināms, sportošana rosina tā sauktā laimes hormona izdalīšanos organismā, tātad, jo vairāk kustību, jo vairāk apmierinātu seju!
Lietas, kas jāzina, pirms vingrošanas uzsākšanas
Pirms uzsākat vingrošanu pats vai iedrošināt kādu citu vecāka gada gājuma cilvēku nodoties sportiskajai slodzei, ir vērts ieklausīties profesionāļu zinošajos padomos par senioru vecumā ieteicamo vingrošanas biežumu, kā arī vēlamo fizisko slodzi.
Ideālā gadījumā cilvēkiem, iesoļojot konkrētajā vecuma grupā, ar sportu būtu jānodarbojas ik dienas, pielietojot gan aerobo slodzi, gan spēka treniņus, kā arī dažnedažādas sporta preces, kas nepieciešamības gadījumā palielinās izvēlēto vingrojumu intensitāti.
Savukārt, kas attiecas uz ikdienas treniņu slodzes apjomu, tas ir atkarīgs no katra seniora individuāli. Cilvēkiem, kas līdz šim nav raduši pie nosacīti aktīva dzīvesveida, būtu vēlams sākt ar mazumiņu – 10 minūtes no rīta un vakarā.
Toties, ja mērena līdz pietiekami intensīva slodze Jūs nebiedē un esat jau iepriekš izmēģinājis savus spēkus tādās nodarbēs kā soļošana, nūjošana vai pat skriešana, atliek vien klausīties savā ķermeņa valodā – tas Jums pateiks priekšā, kad pārtraukt uzsākto treniņu.
Vingrojumi senioriem – iesācējiem
Senioriem, kas sevi var saukt par iesācējiem regulāras vingrošanas lauciņā, nevajadzētu uzstādīt pārāk neaizsniedzamus mērķus. Sāciet ar regulāriem staipīšanās vingrinājumiem, kurus vēlāk iespējams papildināt ar vecumam piemērotām svarcelšanas aktivitātēm. Jūsu vajadzībām par fantastisku palīgu kalpos arī tā sauktās vingrošanas bumbas, kas laipni asistēs Jūsu ķermeni gan muskuļu izstaipīšanā, gan līdzsvara noturēšanā, kas ir īpaši svarīgi senioru vecumā.
Pats galvenais iesācēja gadījumā būtu nepārspīlēt ar vingrojumu veikšanas tempa izvēli. Senioru vecumā, it īpaši, ja esat iesācējs sportošanas kontekstā, jābūt gana uzmanīgiem, jo laiks no jebkāda veida ārējā kairinājuma saņemšanai līdz brīdim, kad ķermenis ir gatavs sniegt atbildes reakciju, ievērojami palielinās. Tamdēļ centieties domāt soli uz priekšu un neķeriet pārāk lielu kreņķi, kad kāds no vingrinājumiem neizdodas kā iecerēts. Visam ir nepieciešams laiks!
Ieteikumi tiem, kam fiziskā slodze nav sveša
Turpretim seniori, kuriem fiziskā slodze nav nekas svešs, var ķerties pie daudz advancētākām aktivitātēm tajā skaitā nūjošanas, jogas un pat peldēšanas. Jūsu situācijā nedrīkstētu aizmirst par atbilstošu iesildīšanās vingrojumu izpildi, lai pārliecinātos, ka muskuļi patiesi ir pienācīgi sagatavoti izvēlētās nodarbes izpildei.
Centieties dot priekšroku tām aktivitātēm, kas patiesi sagādā Jums prieku, nevis dzen izmisumā par to, kādas šausmas Jūs sagaida treniņa turpinājumā. Izvēloties nodarboties ar mērenas fiziskās slodzes aktivitātēm ārtelpās, būtu īpaši jāpiedomā arī pie sportošanai piemērotu apavu izvēles, lai veiksmīgi izvairītos no potīšu satraumēšanas. Dodiet priekšroku apaviem ar neslīdošu zoli, kā arī parūpējieties par to, lai izraudzītais apavu pāris lieki nenospiestu kājas.
