Automašīnas vēstures atskaišu portāls autoDNA ir izveidojis astoņu video sēriju kampaņu “Neļauj sevi apčakarēt. Pārbaudi pirms pērc!”, kurā ar slēptās kameras palīdzību tiek ķerti negodprātīgi lietotu automašīnu tirgotāji. Kampaņas mērķis ir gaužām vienkāršs - kliedēt Latvijā iesakņojušos stereotipu, ka 10 gadus veciem automobiļiem nobraukums ir ap 200 000 kilometru, tas nav cietis smagās avārijās un ir teicamā tehniskā stāvoklī!
Ja pircējs vēlas būt maksimāli pasargāts, pērkot lietotu auto, tad uz automašīnas apskati līdzi ir jāņem ne tikai zinošs mehāniķis, bet arī automašīnas vēstures atskaite. AutoDNA
uzņemtajos video ir skaidri redzams, cik efektīvs rīks ir šāda auto atskaite. Pārdevējiem uzreiz izmainās runas tembrs un skatiens tiek vērsts uz leju.
Vienā no sērijām pārdevējs pārdod VOLVO V70. Automašīna ir noripojusi vairāk par 500 000 kilometru, tomēr pārdevējam šķiet, ka mēs to nezinām un mēģina mums pārdot šo auto ar nobraukumu, kas ir par 300 tūkstošiem mazāks. Pārdevējs apgalvo, ja automašīna ir tieši tāda, kādu visi vēlas, skatāmies video:
{youtube}ZvKG_6Jmsbo{/youtube}
Nezinātājam no malas to būtu grūti pateikt, taču autoDNA slepenais pircējs salīdzināja automašīnas vēstures atskaitē esošo informāciju ar konkrēto auto un apstiprināja tur esošo
informāciju. Pircējam šādos gadījumos ir izvēles iespēja – atteikties no konkrētā auto iegādes vai arī argumentēti un pamatoti pārdevējam prasīt zemāku cenu, apzinoties potenciālos riskus.
Automašīnas vēstures atskaite pircējam parāda dažādu informāciju – reģistrēto nobraukumu ārvalstīs, ceļu satiksmes negadījumu vēsturi, informāciju par zādzībām, ražotāja
atsaukumiem kā arī citas vērtīgas ziņas. Informācija tiek apkopota no vairākām datu bāzēm un pircējam tiek pasniegta maksimāli objektīva informācija par konkrētās automašīnas vēsturi. Lai to noskaidrotu ir nepieciešams ievadīt automašīnas VIN numuru un izvēlēties sev
piemērotāko atskaites veidu.
Var gadīties, ka automašīnas pārdevējs sludinājumā ir norādījis nepareizu vai arī kļūdainu VIN numuru. Tas vien dod skaidru signālu, ka kaut kas tiek slēpts un par šāda automobiļa iegādi būtu rūpīgi jāpadomā un jāatklāj slēptais defekts.
Kampaņas “Neļauj sevi apčakarēt. Pārbaudi pirms pērc!” ietvaros, ikvienam tiek dota iespēja pārbaudīt noskatītās automašīnas vēsturi par akcijas cenu. Līdzās astoņiem slēptās kameras video rullīšiem tiks publiskoti arī ekspertu viedokļi, kuri skaidros noklusēto defektu ietekmi uz automašīnas ekspluatāciju.