Sakarā ar ugunsgrēku "Poligrāfijas grupa Mūkusala" ražotnē laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 21.janvāra numuru piektdien, 21.janvārī, nesaņems abonenti un tirdzniecības vietas.

Laikraksts tiks piegādāts nākamās nedēļas sākumā. Atvainojamies mūsu lasītājiem par šo negadījumu, kas radies no redakcijas neatkarīgu apstākļu dēļ.


Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" redakcija

