Ekspertu viedoklis
Vairums auto jomas ekspertu uzskata, ka ne vienmēr liels nobraukums nozīmē to, ka mašīna ir sliktā tehniskā stāvoklī. Būtiskākais ir tas, kā par auto rūpējies tās iepriekšējais saimnieks un vai tam ir regulāri veiktas tehniskās apkopes. Iespējams, ka mašīnai ir liels nobraukums, bet tā ir tikusi uzturēta tik labā kārtībā, ka nākamajam īpašniekam tā nesagādās nekādas raizes. Un otrādi - tikpat labi iespējams, ka automašīnai ir mazs nobraukums, tomēr tā turēta sliktos apstākļos, ir izrūsējusi un prasīs lielus finansiālos ieguldījumus nākotnē. Var atšķirties arī divu mašīnu tehniskais stāvoklis pat tad, ja abām nobraukums ir pilnīgi vienāds. Ja, piemēram, ar vienu auto ir braukts tikai un vienīgi pa gludu asfaltu, bet ar otru braukts pa sliktu un bedrainu ceļa segumu.
Vai droši pirkt auto ar lielu nobraukumu?
Automašīnas nobraukums ir attālums, kuru tā nobraukusi gada vai pat visā tās ekspluatācijas laikā. Principā šīs rādījums parāda automobiļa un tā detaļu nodiluma
stāvokli. Tiek uzskatīts, ka pirmās nodiluma pazīmes automašīnai parādās pēc aptuveni 10 000 nobrauktiem kilometriem. Automašīnas nobraukumu uzrāda ierīce,
ko sauc par odometru.
Ja automašīnai odometrs uzrāda lielu nobraukumu, piemēram, 300 000 kilometru un vairāk, tas uzreiz nenozīmē, ka mašīna būs sliktā stāvoklī. Un, tomēr, liels nobraukums ir vērā ņemams aspekts automašīnas iegādē. Vislabākais veids, lai pārliecinātos, vai auto ar lielu nobraukumu ir pirkšanas vērta, ir pārbaudīt to neatkarīgā servisā, veicot pilnu mašīnas diagnostiku. Tikai tā būs iespējams novērtēt mašīnas patieso tehnisko stāvokli.
Manipulācijas ar odometra rādījumiem
Pērkot lietotu vai mazlietotu auto, prātā jāpatur tas, ka ne visi pārdevēji godīgi pastāstīs par mašīnas tehnisko stāvokli un uzrādīs pareizos odometra rādījumus.
Manipulācijas ar odometra rādījumiem nav nekas jauns. Ik pa laikam ir dzirdēts, ka tiek tirgoti auto ar notītu nobraukumu. Tomēr, pieliekot nelielas pūles, ir iespējams
pārbaudīt, vai odometrs uzrāda patieso nobraukumu.
Viens no variantiem ir pielietot matemātiskus aprēķinus. Tiek uzskatīts, ka normāls nobraukums gadā ir 20 000 – 30 000 kilometri. Zinot automašīnas ražošanas
gadu, var veikt aprēķinu, vai odometra rādījums ir atbilstošs. Tomēr pastāv iespēja kļūdīties, jo varbūt ar auto braukusi pavecāka kundze tikai uz veikalu, līdz ar to viņa
gadā varbūt nobraukusi vien 5 000 kilometrus. Otrs un precīzāks variants ir pārbaudīt automašīnu auto DNA atskaites datubāzē. To var izdarīt tad, ja ir zināms auto VIN
numurs. Tas ir maksas pakalpojums, tomēr tā ir vislabākā iespēja pārliecināties gan par patieso automašīnas nobraukumu, gan uzzināt arī citas svarīgas detaļas,
piemēram, vai auto ir bijis avārijās un vai nav uzrādīts kā zagts.
Svarīgs ir ne tikai nobraukums, bet arī motorstundas
Lai izvērtētu auto tehnisko stāvokli, jāpatur prātā, ka svarīgs ir ne tikai nobraukums, bet arī nobrauktās motorstundas. Motorstundas ietekmē gan izvēlētais
braukšanas ātrums, gan arī braukšanas apstākļi. Piemēram, braucot ar ātrumu 100 km/h, 100 000 kilometru nobraukumu var sasniegt 100 motorstundās.
Salīdzinājumam- ja ar auto braukts uz pusi lēnāk, šādam nobraukumam būs nepieciešamas uz pusi vairāk motorstundas. Tāpāt arī, ja braukts lielākoties pa
lielceļu, tad motorstundu būs mazāk nekā braucot pilsētas intensīvajā satiksmē.
Attiecīgi arī tas ietekmēs automašīnas nobraukumu un tehnisko stāvokli.