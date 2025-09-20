Vai mākslīgais intelekts mūs padara gudrākus un efektīvākus?

Gandrīz puse aptaujāto (47 %) atzīst, ka ikdienā būtiski paļaujas uz mākslīgo intelektu, norādot, ka bez tā sniegtajām iespējām, piemēram, informācijas meklēšanas ar AI palīdzību, personalizētiem paziņojumiem un balss asistenta atbalsta, viņu ikdienas rutīna tiktu izjaukta, atklāj Samsung veiktais pētījums. Turklāt 45 % lietotāju balss komandas izmanto tikpat bieži cik tās raksta, lai paveiktu uzdevumus.
“Diskusijās par mākslīgā intelekta attīstību un tā ietekmi uz cilvēku profesionālo dzīvi un ikdienu kopumā atslēga slēpjas vienā vārdā – līdzsvars. Mākslīgais intelekts nekad nespēs aizstāt domāšanu, oriģinalitāti un radošumu, taču tas ir izcils instruments, lai gudrāk strādātu, mācītos un organizētu dzīvi, tādējādi atbrīvojot laiku un citus resursus svarīgākajam,” uzsver Eduards Krumovics, Samsung apmācību vadītājs. “Mūsdienu viedtālruņi to lieliski nodrošina, jo viss nepieciešamais ir ērti paņemams līdzi kabatā un izmantojams jebkurā brīdī, turklāt īpaši būtiska ir pieejamība – to lieliski ilustrē jaunais Galaxy S25 FE, kas piedāvā plašu AI funkciju klāstu par lietotāju maciņam draudzīgu cenu.”
No stundām bibliotēkā vai internetā līdz informācijai rokas stiepiena attālumā
Agrāk, lai atrastu faktus vai izveidotu apjomīgas informācijas kopsavilkumu, nemaz ne tik senā pagātnē bija jādodas uz bibliotēku vai jāpavada garas stundas, lasot un salīdzinot dažādus avotus internetā. Šobrīd ar mākslīgā intelekta palīdzību savā viedtālrunī to var paveikt krietni ātrāk, ļaujot studentiem mācīties efektīvāk, savukārt darbiniekiem strukturēt piezīmes, sagatavot prezentācijas un piedāvājumus operatīvāk.
“Jaunākās paaudzes mākslīgā intelekta risinājumi vairs nav tikai tehnoloģiski palīgi – tie kļūst par domāšanas sparinga partneriem, kas palīdz redzēt saistības un kontekstu, ko citādi varētu palaist garām. Īpaši noderīgi tas ir, strādājot ar vairākiem projektiem un uzdevumiem paralēli. Vērts izcelt Galaxy AI inovācijas un mākslīgā intelekta asistenta Gemini nodrošinātās iespējas – tā vairs nav tikai jaunu tehnoloģiju izmantošana, bet gan domāšanas veida maiņa,” norāda mākslīgā intelekta jaunuzņēmuma THEO Growth līdzdibinātājs un vadītājs Guntis Čoders.
Mākslīgais intelekts kā uzticams sabiedrotais
Guntis Čoders iesaka Gemini iestatīt viedtālrunī kā noklusēto asistentu, lai vienmēr ātri saņemtu padomu vai analizētu informāciju. Turklāt ar Gemini Live var sarunāties reālajā laikā, uzdodot jautājumus ne tikai rakstiski, bet arī mutiski, turklāt iespējas paplašina ekrāna vai kameras kopīgošanas funkcija, ļaujot Gemini Live redzēt to pašu, ko redz lietotājs. Īpaši būtiski, ka tas saprot arī latviešu valodu, padarot mijiedarbību vienkāršāku un dabiskāku jebkuram. Tas nozīmē, ka jaunietis var pajautāt izskaidrot mācību materiālu vai to, kāds apģērbs labāk piestāv, darbinieks - palūgt izveidot apjomīgas prezentācijas kopsavilkumu, ceļotājs – otrā pasaules malā iztulkot ēdienkarti vai uzzināt, kā mājās pagatavot tikpat autentisku korejiešu BBQ kā restorānā.
“Mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas ir bezgalīgas, tāpēc tas vienlaikus var kļūt par universālu skolotāju, padomdevēju un pat tulku. Ar tādu funkciju kā Circle to Search pietiek ar vienu kustību – apvilkt objektu uz ekrāna, un AI acumirklī sniedz visu nepieciešamo informāciju, apmierinot zinātkāri par ēdienu, interjera priekšmetu vai pat kurpju modeli,” stāsta Eduards Krumovics.
Palīgs radošu ideju īstenošanā
Tehnoloģijas neaizstāj oriģinalitāti, taču var palīdzēt īstenot radošas idejas ātrāk – gan tiem, kas ar satura veidošanu nodarbojas ikdienā, gan tiem, kas vienkārši vēlas košāk iemūžināt dzīvi sev apkārt. Foto apstrāde ar AI iesaisti var kļūt bezrūpīgāka un ātrāka – pateicoties Ģeneratīvajai rediģēšanai lietotāji var mainīt, noņemt un pārvietot attēlā esošos objektus, savukārt mākslīgais intelekts izanalizēs un dabiski aizpildīs fonu vai pat pabeigs fotogrāfijā esošos priekšmetus, kas daļēji palikuši aiz kadra. Tāpat arī video iespējams padarīt interesantāku un aizraujošāku, bet perfektā klipa izveidi – vienkāršāku. Instant Slow-mo funkcija ar vienu pieskārienu palēnina vēlamos kadrus, lai iegūtu episku efektu, savukārt Automātiskā apgriešana atvieglo rediģēšanas procesu, izvērtējot un automātiski atlasot labākos mirkļus, ko iekļaut gala rezultātā. Turklāt video skaņu ar mākslīgā intelekta palīdzību var teju pielīdzināt profesionālam ierakstam, jo Audio dzēsējs automātiski noņem traucējošos fona trokšņus – satiksmes skaņas vai cilvēku čalas, bez liekas piepūles nodrošinot kvalitatīvāku iznākumu.
Efektivitāte, kas atbrīvo laiku būtiskajam
Mūsdienu straujajā dzīves ritmā gan notikumu, gan informācijas plūsma ir tik intensīva, ka nereti var būt grūti izsekot līdzi visam svarīgajam. Arī te mākslīgais intelekts viedtālruņos nāk talkā turpat bloķēšanas ekrānā. Now Bar īstajā brīdī parādīs noderīgu informāciju, piemēram, saņemtās ziņas un e-pastus, jaunākos paziņojumus, gaidīšanas laiku uz taksometru un daudz ko citu. Savukārt Now Brief atgādinās par notikumiem kalendārā, nodrošinās aktuālo satiksmes informāciju, parādīs fizisko aktivitāšu kopsavilkumu vai pat ieteiks mūziku atbilstoši katra gaumei, lai diena būtu enerģiskāka un vakars – mierpilnāks.
Tas ļauj viedtālruņu lietotājiem labāk strukturēt savu laiku, izvairīties no liekiem traucēkļiem un saglabāt fokusu. Biznesa cilvēkiem tas nozīmē mazāk kavētu tikšanos un ātrāku lēmumu pieņemšanu. Studentiem – vairāk laika mācībām vai hobijiem, nevis aplikāciju pārslēgšanai. Un ģimenēm – iespēju sakārtot ikdienu tā, lai vairāk laika paliktu kopā būšanai.
“Mākslīgais intelekts mūs nudien var padarīt gudrākus, jo tas ir veids, kā padarīt zināšanu iegūšanu par dabisku un nepārtrauktu ikdienas sastāvdaļu, lielā mērā samazinot barjeru starp jautājumu un atbildi. Tas nevis domā mūsu vietā, bet ir vērtīgs instruments, kas palīdz mums izmantot savu potenciālu pilnvērtīgāk. Gluži tāpat kā tas nevis izdara lietas mūsu vietā, bet parāda veidus, kā kļūt disciplinētākiem un efektīvākiem, atbrīvojot laiku būtiskākajam. Un jaunais Galaxy S25 FE viedtālrunis ir apliecinājums, kā mākslīgais intelekts var būt pieejams ikvienam, kļūstot par izcilu rīku mācībām, darbam, izklaidei un radošumam,” uzsver Eduards Krumovics.